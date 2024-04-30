Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Çiftçi Temsilcilerini Kabul Etti - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Çiftçi Temsilcilerini Kabul Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Çiftçi Temsilcilerini Kabul Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve ilçe ziraat odası başkanlarını makamında misafir etti. Başkan Büyükkılıç, çiftçilere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, daha güzel çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.

30.04.2024 10:17  Güncelleme: 10:23
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ile ilçe ziraat odası başkanlarını makamında misafir etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ile Felahiye Ziraat Odası Başkanı Mustafa Coşkun, Yahyalı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Genç, Sarıoğlan Ziraat Odası Başkanı Fevzi Özer, Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Murat Demirel, İncesu Ziraat Odası Başkanı Yaşar Karaçavuş ve Akkışla Ziraat Odası Başkanı Gazi Topal ile birlikte çiftçi temsilcilerini başkanlık toplantı salonunda kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Değerli başkanımıza, oda başkanlarımıza hoş geldiniz diyor, her zamanki samimi, çiftçi dostu bakış açıları ve yaklaşımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. Büyükkılıç, bundan sonraki süreçte de daha güzel çalışmalar yürüteceklerini kaydederek; "Bundan sonraki dönemde de daha güzel çalışmaları istişare ederek, projelendirerek yürüteceğimizi ifade ediyoruz. Cenab-ı Allah sizden razı olsun. İnşallah yaptığınız çalışmalar bereketli olsun" diye konuştu. 2024 Yerel Seçimleri'nde milletin iradesi ile yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Dr. Memduh Büyükkılıç'a hayırlı olsun dileklerini ileten Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş de "Yeniden seçilmenizden dolayı hayırlı olsun ziyaretimiz gerçekleşti. Başarılar dileriz" dedi. Güneş, Başkan Büyükkılıç'a ve ekibine çiftçilere verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, 5 yıldır birlikte çalışıyoruz. Kırsalda tabi ki yapılamayan işlerimiz az, yapılan işler çok. Allah razı olsun tohum dağıttın, ekipman verdin, biz ekipten memnunuz. Özellikle bu sene 300 ton nohut tohumu verdiniz ilçelerimize. Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Duran Bey, içme sularına yardımcı oluyor, sıvatlara yardımcı oluyor. Nurettin Bey, arazi yollarımıza başladık. Başarılar diliyoruz. Çalışmalarınızdan dolayı, bize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ederiz. 5 yıl daha birlikteyiz, 5 yıl daha hizmet edeceğiz. Çiftçimize hizmet ediyoruz, kırsala hizmet ediyoruz, Allah razı olsun" şeklinde konuştu. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Ziraat Odası başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı 'hayırlı olsun' temennisinde bulundular.

Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen ile Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nurettin Kocabay da hazır bulunurken, ziyaretin sonunda Başkan Büyükkılıç'a, çiftçiler adına tarım ve hayvancılık alanında desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Çiftçi Temsilcilerini Kabul Etti - Son Dakika

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