Büyükkılıç, Özhaseki ile birlikte Talas'ta vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Büyükkılıç, Özhaseki ile birlikte Talas'ta vatandaşlarla buluştu

29.07.2022 18:25
Büyükkılıç, Özhaseki ile birlikte Talas'ta vatandaşlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte Talas ilçesinde vatandaşlar ile bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte Talas ilçesinde vatandaşlar ile bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi.

Kayserili vatandaşlarla sürekli bir araya gelmeye özen gösteren Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Talas Osmanlı Çay Evi'nde ilçe sakinleri ile bir araya geldi. Esnaflara hayırlı işler dileyen Başkan Büyükkılıç, sıcak ve samimi ortamda vatandaşların da istek ve önerilerini dinledi. Başkan Büyükkılıç, vatandaşlara ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederek, "Biz sizleri seviyoruz. Sizlerin duasını bekliyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın" dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın da eşlik ettiği gezide Başkan Büyükkılıç'a, vatandaşlar hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükkılıç, Özhaseki ile birlikte Talas'ta vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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