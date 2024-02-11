Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Gece Gündüz Çalışıyor

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; sabah erken saatlerinde başladığı mesaisinden, gece saatlerini bulan toplantılara kadar gece, gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gündüz çalışmalarının yanı sıra geceleri de yoğun bir tempoyla çalışmayı sürdürüyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç; gün boyu süren yoğun gündeminin ardından gece yarısı da AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve il yönetimi, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nde bir araya geldi. Gece 23.00'e kadar süren toplantının ardından Büyükkılıç; "Sabahın erken saatlerinden itibaren başladığımız çalışmalarımız bu saatlere kadar devam etti. AK Parti İl Başkanımız Fatih Üzüm, il yönetimimiz, Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu ve Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte şehrimize yapacağımız çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajı vererek; "Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı, dava arkadaşı olarak bu millet için ötekileştirmeden, ayrıştırmadan önce insan, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle hep koştuk, koşmaya devam ediyoruz" dedi. - KAYSERİ