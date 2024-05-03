Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYSO Başkanı ve Yönetimini Kabul Etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve yönetimini makamında kabul etti. KAYSO heyeti, yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ederek, Başkan Büyükkılıç'ı tebrik etti.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yönetimi ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin ticaretin ve endüstrinin merkezi olduğunu, bu kapsamda her zaman sanayicinin ve iş insanının yanında yer aldıklarını söyledi. Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise Başkan Büyükkılıç'a misafirperverliğinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, sanayiciler ve iş insanları olarak kurumlar arasında uyum içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Büyüksimitci, Başkan Büyükkılıç'ı yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı tebrik ederek, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyaret sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. - KAYSERİ