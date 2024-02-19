Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, MHP Milletvekili Baki Ersoy'u ağırladı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, MHP Milletvekili Baki Ersoy'u ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, MHP Milletvekili Baki Ersoy\'u ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'u makamında ağırladı. Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

19.02.2024 14:16  Güncelleme: 14:19
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'u makamında ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir yandan kent merkezindeki çalışmalarını aralıksız sürdürürken, diğer yandan Cumhur İttifakı ile uyum kültürü içerisinde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Başkan Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükkılıç, başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekilimiz Baki Ersoy, belediyemizi ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için kıymetli milletvekilimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MHP Kayseri Milletvekili Ersoy da Başkan Büyükkılıç'a misafirperverliği ve Kayseri'ye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, MHP Milletvekili Baki Ersoy'u ağırladı - Son Dakika

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