Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Esnafı Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Yeni Mahalle esnafını ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu.

Kayseri'de sürekli çarşıda, sokakta esnaflar ile birlikte vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, ortak akıl ve istişare ile yerel yönetim faaliyetlerini yürütmeye gayret ediyor.

Bu kapsamda ziyaretlerini Yeni Mahalle ile sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kendilerini her zaman olduğu gibi sıcak ilgiyle karşılayan esnafa teşekkür ederek işlerinde bol ve bereketli kazançlar diledi.

Büyükkılıç, vatandaşlar ile görüşerek karne alan öğrenciye saat hediye etti

Yeni Mahalle'deki esnaf ziyaretinde alış veriş yapan vatandaşlarla da görüşen Büyükkılıç, karne alan ve başarı gösteren öğrenciye karne hediyesi olarak saat hediye etti. Büyükkılıç vatandaşlarla sohbet ederek "Dualarınızı bekliyoruz" dedi. Öte yandan Büyükkılıç, berberde tıraş olan ve karnesini almış olan öğrenciye de karne hediyesi olarak harçlık verdi.

Açılışı gerçekleşen dükkanları ziyaret ederek bereketli kazançlar diledi

Başkan Büyükkılıç, Yeni Mahalle'de açılışı gerçekleşen dükkanlara da ziyarette bulunarak esnafa helal, bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Esnafın ilgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, onlarla fotoğraf da çekindi.

Esnaf: "Başkanım hayırlı uğurlu olsun, Allah başımızdan eksik etmesin"

Başkan Büyükkılıç'ı ticarethanelerinin girişinde karşılayan esnaf, Kayseri Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Büyükkılıç'a hayırlı olsun temennisinde bulundu. Esnaf vatandaşlar, "Başkanım hayırlı uğurlu olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin" derken, Büyükkılıç da "Allah sizlere layık kılsın" dedi. - KAYSERİ