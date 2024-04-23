Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cihangir Okulları Ulusal Forumu'nda gençlerle bir araya geldi ve onların fikirlerini dinledi. Başkan Büyükkılıç, öğrencilere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etme sözü verdi.

23.04.2024 13:02  Güncelleme: 13:05
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cihangir Okulları Ulusal Forumu'nda gençlerle buluştu. Gençlerin forumdaki fikirlerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, öğrencileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) de görmeleri için gezi sözü verdi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen Cihangir Okulları Ulusal Forumu'nda öğrencileri ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada gençlerle bir araya geldi.

Gençlerin forumdaki güzel fikirlerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, öğrencilere 'hoş geldiniz' diyerek, kendisi hakkında bilgiler verip, "Sizleri kutluyorum, bu ümitle, bu kaygı ile bu anı hissetme duygunuz çok önemli. Çok güzel bir uygulama, tebrik ediyorum" diye konuştu.

Büyükkılıç, öğrencileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de görmeleri gerektiğini belirterek, "Bu arada, bir otobüs ayarlayalım. Aranızdan seçeceğiniz arkadaşları Ankara'ya gönderelim. Grup başkan vekillerine söyleyelim, sizleri misafir etmesini isteyelim" dedi.

Başkan Büyükkılıç'ı sıcak ve samimi şekilde karşılayan gençler de alkışlarla genç dostu başkanlarına teşekkürlerini ilettiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrencilerle öz çekim yapmayı da ihmal etmedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu - Son Dakika

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