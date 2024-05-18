Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Gençlik Merkezi'ndeki gençlerle ve aileleriyle bir araya gelerek, tecrübe paylaşımında bulundu.

18.05.2024 11:35  Güncelleme: 11:36
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Gençlik Merkezi'ndeki gençlerle ve aileleriyle bir araya gelerek, tecrübe paylaşımında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait Talas Gençlik Merkezi'ni ziyaretinde Başkan Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın eşlik etti. Talas Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen samimi ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençler ve aileleri ile bir raya gelerek sohbet etti. Gençleri göz bebeği, ülkenin geleceği olarak niteleyen ve gençlere öğütlerde bulunarak tecrübelerini aktaran Büyükkılıç, onlardan kendilerini geliştirmelerini, donanımlı hale gelmelerini istedi. Güzel, aydınlık yarınların nesillerini yetiştirmedeki emekleri nedeniyle gençlerin ailelerine de teşekkür eden Büyükkılıç, ailelerle de sohbet etti.

Merkezde düzenlenen ziyarette günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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