Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Güneşli Mahallesi'ndeki Altyapı Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Güneşli Mahallesi'ndeki Altyapı Çalışmalarını İnceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan İlçesi Güneşli Mahallesi'nde bulunan yerleşim alanında yapılan altyapı ve yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

10.06.2024 11:16
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan İlçesi Güneşli Mahallesi'nde bulunan 750 parselin yer aldığı yerleşim alanına açılan bölgede altyapı ve yol yapım çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ihalelerle satışa sunulan ve vatandaşların doğayla iç içe bir yaşama kavuşmasına imkan sunan Güneşli Mahallesi'ndeki yeni yerleşim alanında altyapı çalışmaları ve yol yapım çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Başkan Büyükkılıç, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Büyükkılıç'a incelemelerinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal, daire başkanları ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Güneşli Mahallesi'nde yerleşime açılan 750 parselin bulunduğu bölgedeki çalışmaları incelemesi esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, "Hatırlanacağı üzere Güneşli bölgesinde bağ ve sayfiye alanlarıyla ilgili yapmış olduğumuz planlama ve sonrasında da bu bölgedeki vatandaşlarımızın hizmetine sunma amacıyla yasal çerçevede satışlar yapılmıştı. Burasıyla ilgili olarak vatandaşlarımızın yapılaşmaya başladığını görmekten keyif alıyoruz. Ayrıca burasının altyapı çalışmalarını, kanal, su çalışmalarını tamamlamış durumdayız. Yollarla ilgili çalışmaların yarısı tamamlandı, diğer kalan kısmı da tamamlandıktan sonra asfalt çalışması da hayata geçirilecek" şeklinde konuştu.

"Çalışmalarımız Hızla Devam Ediyor"

Büyükkılıç, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Amacımız insanların, gerek pandemi sonrası gerekse deprem sonrası daha ekonomik daha sağlıklı hem de güven içerisinde yaşayacağı bir ortam sağlamak, altyapısıyla düzenli, planlı bir ortamda doğayla iç içe olmasını sağlamak. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Temmuz Ayında İhaleye Çıkarılacak Olan Parsellerle İlgili Davet

Güneşli Mahallesi'ndeki yeni yerleşim alanına ilginin yoğun olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, yeni parsellerin Temmuz ayında ihale ile satışa sunulacağını duyurdu.

Büyükkılıç, bölgede çok düzenli, planlı altyapısı olan, doğayla iç içe olan bir semt ortaya çıkacağını belirterek, "Bundan sonraki süreçte kalan parsellerimizin de değerlendirilmesi konusunda vatandaşlarımızın büyük bir ilgiyle sorduğunu görüyorum. İnşallah bu bölgede çok düzenli, planlı, altyapısı olan, doğayla iç içe olan bir semt ortaya çıkacak. Şehrimize yakınlığı ve en önemlisi Erciyes'imiz; manzarası harika, bölgesi harika, buradaki gönül insanları harika. Benim de bir yuvam olsun diyenleri de Temmuz ayında ihaleye çıkarılacak olan parsellerimizle buluşmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, incelemelerinin ardından Büyükşehir Belediyesi bürokratları, personeli ve yüklenici firma yetkili ve çalışanları ile birlikte Erciyes Dağı arka planında günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Güneşli Mahallesi'ndeki Altyapı Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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