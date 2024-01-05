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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Jandarma Komutanını Fosil Sergisiyle Ağırladı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Jandarma Komutanını Fosil Sergisiyle Ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı'nı makamında ağırlayarak, Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı'nda sergilenen 7,5 milyon yıllık fosiller hakkında Dedebağı'na bilgiler verdi. İl Jandarma Komutanı Dedebağı, sergiyi ilgiyle inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Büyükkılıç ve Dedebağı, nazik ziyaretleri için birbirlerine teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Jandarma Komutanını Fosil Sergisiyle Ağırladı
05.01.2024 - 12:57,  Güncelleme: 12:59
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı'nı makamında ağırlayarak, Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı'nda sergilenen 7,5 milyon yıllık fosiller hakkında Dedebağı'na bilgiler verdi.

İl Jandarma Komutanı Tuğg. Hakan Dedebağı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Dedebağı'na, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık girişinde, dünya paleontoloji tarihine ışık tutan 7,5 milyon yıllık fosillerin ayaklandırma çalışmalarının yer aldığı sergiyi gezdirdi. Dedebağı, 7,5 milyon yıllık fosillerin sergisini ilgiyle inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen görüşmede Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretleri için İl Jandarma Komutanı Dedebağı'na teşekkür etti.

Dedebağı da Başkan Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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