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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı İldem Pazarı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı İldem Pazarı'nı Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İldem Pazarı'nı ziyaret ederek, alışveriş yapan vatandaşlarla ve pazarcı esnafı ile sohbet etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı İldem Pazarı\'nı Ziyaret Etti
22.01.2024 - 10:57,  Güncelleme: 11:03
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İldem bölgesinde kurulan İldem Pazarı'nı ziyaret ederek, alışveriş yapan vatandaşlarla ve pazarcı esnafı ile sohbet etti. Tezgahları tek tek dolaşan Başkan Büyükkılıç, esnafa hem hal hatır sordu hem de istek ve önerilerini dinledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, esnaf gezilerine İldem pazar yeri ile devam etti. Pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla buluşan Başkan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve önerileri yerinde dinledi. Pazarda alışveriş yapan ailelerin çocuklarıyla yakından ilgilenen Büyükkılıç, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Pazar yerinde ilgi ve sevgi ile karşılanan Başkan Büyükkılıç, vatandaşlara 'iyi alışverişler', esnafa da 'bereketli işler' temennisinde bulundu. Vatandaşların ve esnafın talep ve önerilerini dinlediğini, pazarcı esnafı ile görüştüğünü ifade eden Büyükkılıç, vatandaşlara ve pazarcı esnafına gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti. Başkan Büyükkılıç burada yaptığı açıklamada; "İldem pazar yerindeyiz. Vatandaşlarla alışveriş keyfini yaşadık. Onların hep taleplerini dinledik. Pazarcı esnafımızla görüşme fırsatını bulduk. Her zamanki gibi bizlere gösterdikleri sıcak ilgiden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Esnafın taleplerine anında talimat verdiklerini vurgulayan Büyükkılıç; "Tabi ki hava şartlarının getirdiği pazar yeri ile ilgili bazı ufak tefek talepler var. Onlarla ilgili de babayiğitçe konuşuyorum. Üzerimize ne düşüyorsa ilgili arkadaşlarımıza talimatlarımızı verdik. Burada pazar yerimizin güneş enerjisi santrali de var. Hem pazar kazanıyor, hem de belediye kazanıyor. Vatandaşlarımıza böylece hizmete vesile oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Cenab-ı Allah helalinden esnaflarımıza bol rızık versin. Vatandaşlarımızı da sağlık sıhhat versin" şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç'a İldem Pazarı'nı ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal da eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı İldem Pazarı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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