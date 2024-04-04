Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Gecesi için Mesaj Yayımladı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; On Bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'in içerisinde yer alan Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, "Bu müstesna gecenin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ederek, bu özel gecenin, tüm insanlığın huzur ve mutluluğu için hayırlar getirmesini temenni etti. Başkan Büyükkılıç, mesajında yüce kitap Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı gece olan Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı bir gece olduğunu vurgulayarak, "Mübarek yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı bu müstesna geceyi ihya edelim. Ellerimizi Cenab-ı Allah'a açalım, dua edelim, tövbe edelim, ibadet edelim, yetim başı okşayalım, yaşlı çınarlarımızın gönlünü alalım ve bu geceyi ihya edelim. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen gecemizden istifade ederek huzura kavuşalım, kurtuluşa yaklaşalım" ifadelerinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kadir Gecesi'nde Kadir Suresi'nde buyurulduğu üzere meleklerin her türlü iş için yeryüzüne indiklerini hatırlatarak şunları söyledi;

"Kadir Gecemizi bize beyan eden Kadir Suresi'nde 'Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için inerler de inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir' buyurulmaktadır. Biz de bu sabahına kadar esenlik olan Kadir Gecemizin kadrini, kıymetini bilelim. Bu müjdeye mazhar olalım, fırsatı kaçırmayalım."

Daha güzel, daha yaşanılabilir bir dünya olmasını temenni eden Büyükkılıç, mesajında; "Bu mübarek ve müstesna gecede Cenab-ı Allah'tan, başta ülkemiz ve şehrimiz olmak üzere tüm Müslümanlara sağlık, huzur ve barış diliyorum. Daha güzel, daha yaşanabilir ve huzurlu bir dünyamız olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Şehrimiz ve ülkemiz başta olmak üzere tüm Müslüman coğrafyaların Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Tekrarına ulaşmayı da temenni ediyor, Kadir Gecemiz mübarek ve bereketli olsun diyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ