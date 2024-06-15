Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Kurban Pazarını Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Kurban Pazarını Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarını ziyaret ederek bilgi aldı ve hayırlı işler temennisinde bulundu.

15.06.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kurban Bayramı öncesinde kurulan ve kurbanlık satışı gerçekleştiren kurban pazarını ziyaret ederek hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu. Büyükkılıç, Mimarsinan Kurban Pazarı'nda pazarlık da yaparak satışlar ve kurbanlıklar hakkında bilgiler aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte Mimarsinan Kurban Pazarı ziyaretinde bulunarak kurbanlıkları inceledi, bilgi aldı, bereketli işler diledi. Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada Kurban Bayramı'nda vatandaşlardan ricada bulunarak, kurban atıklarını belirlenen yerler dışındaki alanlara bırakmamalarını istedi. Mimarsinan Kurban Pazarı'nda yaptığı açıklamada hizmetleri için Başkan Palancıoğlu ve ekibine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Burada bir hizmet veriliyor. Tabi ikinci senesi bu bölgede. Elbette eksiklerimiz var bunlar da zaman içerisinde giderilecek ama her zamanki Müslüman Türk evladının bir yaklaşımı ve anlayışı içerisinde buradaki kurban satan dostlarımız hep iyi niyetli yaklaşarak teşekkür etmesini de biliyor. Verilen hizmetleri takdir ediyor. Ayrıca değerli başkanımızın vurguladığı gibi beklentilerinin olduğunu da ifade ediyorlar. Bizim amacımız disiplinize etmek, sağlıklı bir şekilde bu hizmetleri vermek. Gerek Melikgazi'mizde, gerek Kocasinan'ımız da ya da diğer ilçelerimizde Kurban Bayramı'nı bayramın ruhuna yakışır bir ibadet anlayışı içerisinde yapmak" diye konuştu. Sağlık ve kesime uygunluk bakımından uygun kurbanlıkların seçilmesi noktasında kurban pazarlarında veteriner hizmetleri verdiklerini hatırlatan Büyükkılıç, şunları aktardı;

"Aldatan bizden değildir diyor. Eğer hayvanlarla ilgili sağlık açısından bir sıkıntısı vesairesi varsa ona da dikkat etmemiz lazım. Aldatan olmamamız lazım. Bu manada da veteriner hekimlerimiz gerekli kontrollerini yapıyorlar, o yönde de yardımcı oluyor. Kesim günü de yine veterinerlerimiz aynı şekilde buralarda gerekli hizmetleri verecek ve sağlıksız hayvanlarla ilgili önlemler alacak. Bizim istirhamımız, mümkünse belediyelerimizin göstermiş olduğu yerlerde kesimlerin yapılması, özellikle de atıkların rast gele yerlere atılmaması, sağlık açısından oradan parazite vesaireye fırsat vermeyecek, sokak hayvanlarının olur ya oradan yemek suretiyle başka türlü yanlışlara veya hastalıklara sebep olmamak adına özellikle hava da çok sıcak bu günlerde, bayram süresince de öyle olacağa benziyor. O zaman yapılacak şey rasgele atıkları atmamak ve onların kokmasını ya da yanlış şekilde yerlerde kalmasına fırsat vermemek. Zaten belediyelerimiz gerekli hizmetleri torbalarını dağıtarak, anında ilgili yerden atıklarla ilgili gösterilen yerlerden atıkları almak suretiyle bir sıkıntı olmasını engellemeye çalışıyor. Bu manada da ben ekibimize, tüm başkalarımıza teşekkür ediyorum. Bizleri bağrına basan, kucaklayan esnafımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Onlar başımızın tacı, dua kaynağımız."

Toplum Destekli Polislik görevlilerinin dolandırıcılara karşı vatandaşları bilgilendirdiği ve broşür dağıtımı yaptığı çalışmaları hakkında da bilgiler alan Büyükkılıç, "Onlar var ki iyi ki bizler bu güvenli ortamda işimizi görüyoruz, hayatımızı sürdürüyoruz. Devlet olmazsa olmazımız. Ay yıldızlı Türk bayrağımız, vatanımız, milletimiz, devletimiz. Terör adam seçmez, silah adam seçmez. Kime denk gelirse Allah korusun. İşiniz gücünüz rast gelsin" temennisinde bulundu. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise; "Şu anda Mimarsinan'da kurban pazarı olarak kullandığımız 100 bin metrekarelik alandayız. Toplam 220 civarında burada satış yapan esnafımız var. Kayseri'nin ve çevre illerin köylerinden geliyorlar" diyerek, gelecek seneye burada gerekli iyileştirmeleri yapacaklarını dile getirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı, Kayseri, Kurban, Hayvan Hakları, Güvenlik, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Kurban Pazarını Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:10 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan faiz çıkışı İndirim sinyali mi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz çıkışı! İndirim sinyali mi?
16:13 Özel’den hükümete tepki: Zengini daha zengin yapacak düzenleme hazırlığındalar Özel'den hükümete tepki: Zengini daha zengin yapacak düzenleme hazırlığındalar
14:32 Kurbanlık dana firarda Trafiği birbirine katıp ilçe değiştirdi Kurbanlık dana firarda! Trafiği birbirine katıp ilçe değiştirdi
13:55 Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı
17:47 İsviçre, Macaristan’ı 3-1 mağlup etti İsviçre, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti
17:28 Beşiktaş KAP’a bildirdi İşte Gabriel Paulista’nın maliyeti Beşiktaş KAP'a bildirdi! İşte Gabriel Paulista'nın maliyeti
17:08 Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna katılıyor Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılıyor
16:55 EURO 2024’te Halil Umut Meler’e görev İşte düdük çalacağı maç EURO 2024'te Halil Umut Meler'e görev! İşte düdük çalacağı maç
16:55 Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı
16:38 Bungalov fiyatları dudak uçuklatıyor: 9 günlük tatil 70 bin lira Bungalov fiyatları dudak uçuklatıyor: 9 günlük tatil 70 bin lira
16:38 Polonya maçında sakatlanmıştı İrfan Can Kahveci, EURO 2024 kadrosundan çıkartılacak mı Polonya maçında sakatlanmıştı! İrfan Can Kahveci, EURO 2024 kadrosundan çıkartılacak mı?
16:14 MasterChef Türkiye’de ilk seçmeler başladı Yarışmacıların hikayeleri şefleri duygulandırdı MasterChef Türkiye'de ilk seçmeler başladı! Yarışmacıların hikayeleri şefleri duygulandırdı
16:04 İlk 11’de oynatacak mı Montella’dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri İlk 11'de oynatacak mı? Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 18:27:40. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Kurban Pazarını Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement