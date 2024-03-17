Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kazancılar Çarşısı\'nda Esnafı Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız ile birlikte Kazancılar Çarşısı esnafı ile buluştu. 'Durmak yok, koşmaya devam' vurgusu yapan Başkan Büyükkılıç; "Hiç kimseyi dışlamadan, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden sadece insan ve hizmet odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mevla'm mahcup etmesin" dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız ile birlikte kadim kent Kayseri'de ticaretin kalbi tarihi Kapalı Çarşı yanı başında bulunan Kazancılar Çarşısı'nı ziyaret ederek esnafla kucaklaştı. Başkan Büyükkılıç ve Yıldız'a Kazancılar Çarşı'sı ziyaretinde AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm de eşlik etti. Kazancılar Çarşısı ziyaretinde açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, "Durmak yok, koşmaya devam diyoruz. Parola o" dedi. İnsan ve hizmet odaklı çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Büyükkılıç; "Cenab-ı Allah'a şükür ediyoruz bir Ramazan ayına daha eriştik. Akşamları teravihlerimizi eda ediyoruz, oruçlarımızı tutuyoruz, sahurlara organize sanayide katılıyoruz. İnşallah Kadir Gecesi'ne, bayramına da huzur içerisinde erişiriz. Çifte bayramlar yaparız diye umuyor ve inanıyoruz. Bizleri seven, seçen, güvenen hemşehrilerimize minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Onlara layık olmak için hiç kimseyi dışlamadan, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden sadece insan ve hizmet odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mevla'm mahcup etmesin diye dua ve temennide bulunuyoruz" şeklinde konuştu. Birlik, beraberlik mesajı veren Başkan Büyükkılıç, "Sağ olsun bugün de bakanımız bizleri yalnız bırakmadı, eşlik ediyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmasın. Türkiye'mizde huzur içerisinde bir süreç devam ediyor" dedi. Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız ise açıklamasında, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın, sadece Kayseri'de değil, tüm Türkiye'de belediyeciliğin markası haline geldiğini dile getirdi. Yıldız konuşmasında; hem Ramazan'ın bereketini, rahmetini hissetmeye gayret ederek hem de vatandaşlar için Kayseri'nin geleceği için Büyükşehir Belediyesi'nin projelerini anlatmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Kayseri'nin daha da yerel yönetimlerde güçlenmesi, merkezi yönetimle beraber cumhurbaşkanımızın yönetimine katkı koyabilecek, onu omuzlayacak, bunu sürükleyecek bir çalışmayı Memduh Başkanımızın başkanlığında, liderliğinde yürüteceğiz" diye konuştu. Büyükkılıç, Kazancılar Çarşısı ve çevresindeki esnaf dükkanlarını tek tek ziyaret etti ve esnafa hayırlı, bereketli kazançlar dileyerek Ramazan aylarını da tebrik etti.
Çarşıda esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlar ile samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşların görüş ve önerilerini de dinledi. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kazancılar Çarşısı'nda Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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