Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde anjiyo olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç taburcu oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kontrol amaçlı olarak Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitmişti. Hastanede kontrol amaçlı anjiyoya alınan ve geceyi burada geçiren Başkan Büyükkılıç, taburcu oldu.

Taburcu olan Başkan Memduh Büyükkılıç'ın evinde bir süre istirahat edeceği öğrenildi. - KAYSERİ