Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Öğrencileri Tebrik Ederek Kayseri'ye Davet Etti - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Öğrencileri Tebrik Ederek Kayseri'ye Davet Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Öğrencileri Tebrik Ederek Kayseri\'ye Davet Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarı gösteren öğrencileri tebrik ederek, üniversite tercihi yapma sürecinde Kayseri'yi tercih etmelerini tavsiye etti.

17.07.2024 10:29  Güncelleme: 10:31
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Kayseri Büyükşehir belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sonuçları açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarı gösteren öğrencileri tebrik ederek, üniversite tercihi yapma sürecinde öğrencileri öğrenci dostu şehir Kayseri'ye davet etti.

Öğrenci dostu Kayseri'nin Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarılı olan öğrencileri tebrik ederek, tercihlerini kadim kentten yana kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "YKS sonuçları açıklandı, her şeyden önce hayırlı olsun. Üniversite şehri, öğrenci dostu Kayseri bundan sonraki süreçte tercih edilme bağlamında, 5 üniversitesi ile öğrenci yavrularımızın hizmetinde, emrindedir" dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim alanına desteklerin süreceğini vurgulayan Büyükkılıç, "Bu alanda da Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak yapılacak çalışmalarda desteklerimizi sürdüreceğimizi, öğrenci dostu şehir olarak üzerimize düşenden fazlasını yapma yönünde gayretimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.

Öğrencilere sağladığı destek ve katkılarla Kayseri'yi öğrenci dostu şehre dönüştüren Başkan Büyükkılıç, "Yavrularımıza başarılar diliyor, gönüllerince arzu ettikleri yerlere yerleşirler diyorum. Ama bu arzu ettikleri yerlerden birisi de Kayseri olarak ümit ve temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Öğrencileri Tebrik Ederek Kayseri'ye Davet Etti - Son Dakika

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