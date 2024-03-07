Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şoförler ve Otomobilciler Odası Üyeleriyle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası üyeleri ve aileleri ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı verirken, Oda Başkanı Ali Ateş de "Sizleri şoför esnafı unutmaz, başımızın tacısınız" diyerek, Büyükkılıç'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Kentte birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemeye devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası üyeleri ve aileleri ile buluştu.
Bu kapsamda Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş ile şoför esnafı ve aileleri yer aldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, "16 ilçe belediye başkanı ile el ele, gönül gönle vererek, bütçesi bütçemiz, personeli personelimiz mantığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok şükür, en önemli kazanım ve avantajımız birliğimiz ve beraberliğimizdir, dolayısıyla berekete vesile oluyor" dedi.
Birlik, beraberlik mesajı veren Başkan Büyükkılıç, "Şehrimizin, birbirimizin kıymetini bileceğiz. Kayseri'miz bir başka güzel, bu güzellikleri sağlayan sizlerin bize verdiği destektir. Sizler bizlere sahip çıkıyor, dua ediyorsunuz, bizler de gece, gündüz demeden uyum içerisinde sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Projeden projeye, hizmetten hizmete koşuyoruz. Yatırım önemli, ilçe belediyeler büyükşehir gibi projeler açıklıyor, maşallah" diye konuştu.
"Sizleri şoför esnafı unutmaz, başımızın tacısınız"
Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş de Başkan Büyükkılıç'a hizmetleri ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek şunları söyledi:
"Sizleri hiçbir zaman şoför esnafı unutmaz ve unutmayacaktır. Bizleri hiçbir konuda yalnız bırakmadınız. Yapmış olduğunuz hizmetleri katiyen unutmazlar. Teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Şoförler ve Otomobilciler Odası olarak sizlerden çok hizmet aldık, çok destek gördük. Esnafımıza her zaman sahip çıktınız, çıkmaya devam ediyorsunuz. Bütün esnafım adına şükranlarımı arz ediyorum. Durmak yok yola devam diyoruz. Her zaman için başımızın tacısınız, size her zaman minnettarız."
Şoför esnafının taleplerini de dinleyen Başkan Büyükkılıç, "Sizi seviyoruz, siz bizim için gerçekten çok önemlisiniz şehrimiz, ülkemiz, ay yıldızlı Türk bayrağımız için. Size ne yapsak azdır. Feda olsun, helal olsun" dedi. - KAYSERİ
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