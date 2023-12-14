Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şoförlerle Sohbet Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediyede görevli ulaşım hizmetini sağlayan şoförlerle çay ve simit eşliğinde sıcak ve samimi sohbet gerçekleştirdi.

Başkan Büyükkılıç, büyükşehir belediyesinin ulaşım hizmetinde görevli şoförlerle buluştu. Sabahın ilk saatlerinde büyükşehir belediyesi kapalı otoparkında personel ile çay ve simit eşliğinde sohbet eden Büyükkılıç, birlik ve beraberliğin önemine işaret etti. Başkan Büyükkılıç, personele fedakarca, dürüstçe, güvenilir bir şekilde çalışmaya devam etmelerini tavsiye ederek; "Güne Büyükşehir belediyemizin ulaşım hizmetini sağlayan şoförlerimizle birlikte başladık. Çay ve simit eşliğinde çalışma arkadaşlarımızla keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Rabbim kazasız, belasız hayırlı hizmet ömürleri versin" diye konuştu. Personele görevlerinde kolaylıklar dileyen Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın da eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sıcak ve samimi sohbetin anısına personel ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ