Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç'u Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç'u Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç\'u Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç'u ziyaret ederek yapılan ve yapılacak olan çalışmaları değerlendirdi.

28.08.2024 13:01  Güncelleme: 13:03
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretleri kapsamında Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç'u ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç'ın sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirdiği ziyarette Tomarza'ya yapılan ve yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiği günden bu yana 16 ilçe belediye başkanı ile birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde tüm Kayserililere hizmet etme gayretini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni hizmet döneminde de ayrım gözetmeksizin tüm ilçe belediye başkanları ile el ele, gönül gönle 'her şey Kayseri için' şiarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, sık sık ilçe belediye başkanları ile bir araya gelerek yatırım ve hizmet değerlendirmeleri yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç ile bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, Başkan Koç'u makamında ziyaret ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Tomarza Belediyesi başkanlık makamında sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

Ziyareti değerlendiren Büyükkılıç, "Tomarza Belediye Başkanımız Osman Koç'u ziyaret ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledik. Tomarza'mız ile ilgili çalışmaları da masaya yatırdık. İlgili yöneticilerimizle birlikte çalışmaları değerlendirdik" dedi.

Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç da nazik ziyaretleri için Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Tomarza Belediyesi personeli ile de sohbet eden Büyükkılıç, personele de çalışmalarında kolaylıklar temennisinde bulundu.

Ziyarette Başkan Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nurettin Kocabay eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç'u Ziyaret Etti - Son Dakika

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