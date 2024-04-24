Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı TÜBİTAK yetkililerini ağırladı - Son Dakika
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Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı TÜBİTAK yetkililerini ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı TÜBİTAK yetkililerini ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TÜBİTAK Grup Koordinatörü Dr. Metin Demirsoy ve TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Oğuz Demiryürek'i ağırladı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin bilimin ve eğitimin merkezi olması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

24.04.2024 13:19  Güncelleme: 13:23
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TÜBİTAK Grup Koordinatörü Dr. Metin Demirsoy ve TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Oğuz Demiryürek'i ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin bilimin ve eğitimin merkezi olmasına yönelik büyük gayretler gösterirken, bu alanda Türkiye'deki 6 TÜBİTAK destekli Bilim Merkezi'nden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi, başta çocuklar ve gençler olmak üzere vatandaşlara yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) Grup Koordinatörü Dr. Metin Demirsoy ve TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Oğuz Demiryürek, Başkan Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin bilimsel ve teknolojik konularda bilimin de merkezi olması için gayret etmeye devam edeceklerini ifade etti.

2024 Yerel Seçimleri sonrası milletin iradesi ile yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Başkan Büyükkılıç'a 'hayırlı olsun' dileklerini ileten Demirsoy da ayrıca Büyükkılıç'a bilim alanında yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı TÜBİTAK yetkililerini ağırladı - Son Dakika

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