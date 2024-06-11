Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Türk Kızılay'ını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Türk Kızılay'ını Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk Kızılay'ın 156'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türk Kızılay Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli'den yapılan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

11.06.2024 12:49
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk Kızılay'ın 156'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türk Kızılay Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen, bulduğu her fırsatta hem vatandaşlarla hem de kamu, kurum ve kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda Kızılay Kayseri Şubesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Büyükkılıç'a Türk Kızılay'ının 156'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı ziyaretinde Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay da eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli'den yapılan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Büyükkılıç, Kızılay'ın 156'ncı yılını kutlayarak, "Türk Kızılay'ımızın 156'ncı kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Kocasinan Kaymakamımız İlhan Abay ile birlikte Türk Kızılay Kayseri İl Başkanlığı'mızı ziyaret ettik" dedi.

Beydilli'ye teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, "Misafirperverlikleri için Başkanımız Cafer Beydilli ve yönetimine teşekkür eder, aynı hilalin altında yardımlaşmanın ve dayanışmanın sembolü olan Türk Kızılay'ımıza nice iyilik dolu yıllar dilerim" diye konuştu.

Ziyarette plaket takdimi de gerçekleştirilirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk Kızılay'ının gönüllüleri ile de sıcak ve samimi sohbet gerçekleştirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Türk Kızılay'ını Ziyaret Etti - Son Dakika

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