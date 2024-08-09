Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Ulaşım Yatırımları Hakkında Brifing Aldı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Ulaşım Yatırımları Hakkında Brifing Aldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Ulaşım Yatırımları Hakkında Brifing Aldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşım yatırımları konusunda kurmaylarından detaylı brifing aldı. Toplantıda, kent genelinde yapılan hizmetler, yeni çalışmalar ve alternatif yollar hakkında sunum yapıldı.

09.08.2024 11:11  Güncelleme: 11:13
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşım yatırımları konusunda kurmaylarından detaylı brifing aldı.

Ulaşım A.Ş.'de gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal ile Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut ve ulaşım birimi ekipleri katıldı. Başkan Büyükkılıç'a, kent genelinde ulaşım alanında yapılan hizmetler, yeni yapılacak çalışmalar ve alternatif yollar ile ilgili konular üzerine detaylı sunum yapıldı. Büyükkılıç, ulaşım konusunda her alanda deneyimli ve birikimli ekibi ile gece, gündüz demeden fedakarca görev yapmayı sürdürdüklerini ifade ederek, emeği geçen mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Öte yandan Başkan Büyükkılıç, Ulaşım A.Ş.'deki bürokratlardan aldığı brifingin ardından Develi Belediye Başkanı Adem Şengül ile bir araya geldi.

Büyükkılıç, Şengül ile birlikte Develi-Kayseri Taşımacılık Kooperatifi Başkanı Serkan Turan, Develi Şoförler Odası Başkanı Mevlana Savaş, Develi Şehir İçi Taşımacılık Kooperatif Başkanı Hasan Yıldırım ve Develi Mahalleri Taşıma Kooperatifi Başkanı Mustafa Güllü ile Develi'ninin ulaşım imkanlarını daha da geliştirmek adına yapacakları çalışmalarla ilgili bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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