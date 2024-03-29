Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Vatandaşlarla Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Vatandaşlarla Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek hizmet çağrısında bulundu.

29.03.2024 11:02  Güncelleme: 11:09
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin merkezi olarak nitelendirilen Türkiye'nin en büyük meydanlarından biri olan Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Kalenin surlarında seyir alanına çıkarak, Kayseri'yi ve Erciyes dağını seyreden Büyükkılıç, "Bu güzel şehrimize hizmet etmek için vatandaşlarımızı bir kez daha sandığa davet ediyorum" dedi.

Başkan Büyükkılıç, sık sık Kayserililerin talep ve önerilerini yerinde dinlemeye devam ederken, bu kapsamda Cumhuriyet Meydanı'nda esnaf ve vatandaşla bir araya geldi. Meydanda tarihi Kayseri Kalesi ve çevresini ziyaret eden Büyükkılıç, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Onların talep ve önerilerini de dinleyen Başkan Büyükkılıç, esnafa da hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

Esnaflar ve vatandaşlar da sıcak ve samimi ilgi gösterdikleri Büyükkılıç'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmeyen Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla ve esnaflarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarihi Kayseri Kalesi'ni de ziyaret edip, kalenin surlarında seyir alanına çıkarak, Kayseri'yi ve Erciyes dağını seyretti.

"Vatandaşlarımızı bir kez daha sandığa davet ediyorum"

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, vatandaşlara sandığa gitmeleri çağrısında bulunarak, "Bir seçim sürecinin daha sonlarına yaklaştık. Güzel, muhteşem şehrimiz, büyükşehirlerin konforunu yaşatan, büyükşehirlerin sıkıntısını yaşatmayan Kayseri'miz. Bu güzel şehrimize hizmet etmek için vatandaşlarımızı bir kez daha sandığa davet ediyorum, demokratik haklarınızı kullanın değerli hemşehrilerim" dedi.

Başkan Büyükkılıç, istikrar vurgusu yaparak, şunları söyledi:

"Umuyorum ve inanıyorum ki, istikrarı önemseyen, sağduyusuyla şehrimizi maceraya sürüklemek istemeyen ve bu güzel şehrimizi gençlerimizle, hanım kardeşlerimizle, büyüklerimizle geleceğe taşıyacak olan ve çocuklarımıza, gençlerimize güzel bir gelecek bırakacak olan seçimin son günlerindeyiz. Kayseri'mizin güzel insanlarının sağlıklı bir şekilde kararlarını verip, Kayseri'mize hizmet etme fırsatı vereceğine inanıyorum. Şimdiden Kadir Gecesi'ni ve bayramlarını tebrik ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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