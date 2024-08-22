Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Vatandaşlarla Buluştu

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Eskişehir Bağları'nda Selçuklu, Osmanlı ve Danişmentgazi mahallelerinin muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi.

'En büyük gücümüz, birlikteliğimiz' şiarıyla vatandaşların her zaman yanında yer alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her fırsatta Kayserililerle buluşup, sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmıyor.

Her zaman vatandaşlar ve esnafla buluşarak sohbet eden, onların görüş ve taleplerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'ni ziyaret etti.

Büyükkılıç, burada Selçuklu Mahalle Muhtarı Hatice Bağırgan, Osmanlı Mahalle Muhtarı Beytullah Üregen ve Danişmentgazi Mahalle Muhtarı Tunay Karaca ile bir araya geldi.

Kayserililerle buluşmaya, onların talep ve önerilerini yüz yüze dinlemeye, ihtiyaçları yerinde tespit ederek anında çözüm üretmeye ayrı bir önem veren Başkan Büyükkılıç, "Bugün Selçuklu Mahallesi'nde vatandaşlarımızla bir araya gelerek hep birlikte sohbet ettik. Burada Selçuklu, Osmanlı ve Danişmentgazi Mahalle Muhtarlarımız ile hemşehrilerimizin taleplerini dinledik. Ayrıca ülkemizin geleceği olan çocuklarımızla da çok keyifli vakitler geçirdik" diye konuştu.

Büyükkılıç, vatandaşların sevgi ve muhabbetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Açıkçası bu güzel Perşembe sabahında Selçuklu Mahallemizin güler yüzlü insanlarıyla birlikte olmak bizlere mutluluk verdi. Rabbim hepimize birlikte huzurla yaşamayı nasip eylesin" dedi.

Çocuklara Bellona Kayserispor forması hediye eden Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla günün anısına fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a mahalle gezisi esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ile daire başkanları ve KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan da eşlik etti. - KAYSERİ