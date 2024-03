Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Yaşlılara Saygı Haftası\'nı Kutladı

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, "Yaşlı çınarlarımız bizim yol göstericimiz, emektarlarımız, fedakar, cefakar canlarımız ve tüm bunlarla birlikte tabi ki bizim dua kaynaklarımızdır" dedi.

Her yıl 18-24 Mart tarihleri arası "Yaşlılara Saygı Haftası" olarak anılırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu özel hafta dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında yaşlıların saygıya ve sevgiye fazlasıyla layık olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Tecrübesi ile yolumuza ışık tutan, varlığı ile huzur ve güven veren tüm yaşlı ulu çınarlarımızın haftasını yürekten kutluyorum, iyi ki varsınız diyorum" ifadesinde bulundu.

Yaşlı ulu çınarları her fırsatta hatırlayan ve onları 'dua kaynağı' olarak nitelendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mesajında şunları dile getirdi:

"Her birimizin annesi, babası, anneannesi, babaannesi, dedesi kıymetlisi, emektarı olan ulu çınarlarımızın tek tek ellerinden öpüyor, ahirete irtihal edenlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, hepsine minnet duyuyorum, saygıyla, sevgiyle yad ediyorum. Yaşlı çınarlarımız bizim yol göstericimiz, emektarlarımız, fedakar, cefakar canlarımız ve tüm bunlarla birlikte tabi ki bizim dua kaynaklarımızdır. Onları sadece böylesine özel günlerde değil her zaman, her an anmak, gönüllerini hoş tutmak bize verdikleri emeklerine asla karşılık gelmez ama belki memnun etmek, gönüllerini almamıza, rızalarını kazanmamıza ve dualarında yer bulmamıza vesile olabilir. Lütfen bunu göz ardı etmeyelim, onları ziyaret edelim, daha dünyada iken, o değerlerimiz yaşarken kadrini, kıymetini bilelim."

Başkan Büyükkılıç mesajının sonunda, geride kalan dönemde yaşlı çınarlar için yaptıklarının yanında gelecek dönemde de proje ve faaliyetleri olduğunu duyurarak, "Yakın süreçte emekli ve yaşlılarımızın hoşça vakit geçireceği Emekliler Kafeteryası'nın ilkini Fevzi Çakmak Mahallemizde açmıştık. Sonrasında ise ikinci Emekliler Kafeteryası'nı Belsin bölgemizde hayata geçirdik. Bu projemizi diğer mahallelerimizde de gerçekleştiriyoruz. Öte yandan Alzheimer Merkezi'mizi hayata geçirerek bu konuda sıkıntı yaşayan yaşlı çınarlarımızı ve yakınlarını gözeteceğiz. Yaşlı vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklere katılmalarını teşvik etmek amacıyla Uluçınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezlerimizi de yaygınlaştıracağız. Onlar bizim dua kaynağımız, ne yapsak az diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ