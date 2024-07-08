Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Yaz Okulu'na Ziyaret - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Yaz Okulu'na Ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Yaz Okulu\'na Ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Talas Sosyal Yaşam Merkezi'nde yaz okullarına katılan öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle sohbet ederek, yaz dönemini değerlendirdi ve velilere teşekkür etti.

08.07.2024 13:01  Güncelleme: 13:03
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Talas Sosyal Yaşam Merkezi'nde yaz okullarına katılan öğrencilerle bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocuklara hem tatil hem de eğitim imkanı sunan hizmetlerini her yaz olduğu gibi bu yaz sezonunda da sürdürüyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Talas Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen Yaz Okulu'nu ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkezi gezerek, çocuklarla yakından ilgilendi.

Tek tek sınıfları gezen Başkan Büyükkılıç, farklı branşlarda alınan kurslar hakkında bilgiler aldı.

Öğrencilerle sıcak ve samimi sohbet gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, "Maşallah, cıvıl cıvıl çocuklarımız, hem kültürel açıdan hem sportif açıdan hem bilgi birikimi anlamında yaz dönemini çok iyi değerlendiriyorlar" dedi.

Yaz aylarının daha verimli, daha sağlıklı geçmesini temenni eden Büyükkılıç, öğrencileri KAYMEK'e emanet eden velilere de teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların ve gençlerin yazın tatillerini sağlıklı, sportif ve eğitim içerikli bir şekilde sürdürmeleri için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Öğrenci ve öğretmenlere iyi dersler temennisinde bulunan Büyükkılıç, öğrencilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Yaz Okulu'na Ziyaret - Son Dakika

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