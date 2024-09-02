Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Zabıta Teşkilatını Kabul Etti - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Zabıta Teşkilatını Kabul Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Zabıta Teşkilatını Kabul Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Zabıta Teşkilatı'nın 198. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta teşkilatı mensuplarını kabul etti.

02.09.2024 13:58  Güncelleme: 14:00
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 198. kuruluş yıl dönümü ve 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta teşkilatı mensuplarını, başkanlık makamında kabul etti.

Kayserililerin esenlik ve huzuru için turizmden trafiğe, ticarethanelerden sokaklara kadar sorumluluk alanındaki pek çok yerde, 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta personeli, Zabıta Teşkilatı kuruluşunun 198. yıl dönümü münasebetiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a ziyarette bulundu. Başkan Büyükkılıç'ın 'Büyükşehir Belediyesi'nin vitrini' olarak nitelediği ve kentte sağlıklı, düzenli ve güvenli bir yaşam için denetim ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Zabıta personeli ile tüm zabıtaların, Zabıta Teşkilatı kuruluşunun 198. yıl dönümü ve Zabıta Haftası'nı kutlayarak, işlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, "Zabıta Teşkilatımızın 198'inci kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla ziyaretimize gelen Zabıta Daire Başkanımız Mustafa Kayacık ile Kayseri'mizin huzur ve düzeni için özveriyle çalışan zabıta ekiplerimize teşekkür eder, Zabıta Haftası'nı en içten dileklerimle kutlarım" dedi.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Zabıta Müdürü Ahmet Teke ve zabıta personeli yer aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Zabıta Teşkilatını Kabul Etti - Son Dakika

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