Kayseri Büyükşehir Belediyesi 10 Bin Adet Tavuk Alacak

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi açık ihale usulü ile 10 bin adet tavuk alacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından alınacak olan 10 bin adet tavuk için ihaleye çıkıldı. Son teklif verme gününün 8 Ağustos olduğu ihaleyi alan firma, tavukları idarenin belirttiği sayılarda muhtelif ilçe ve mahallelerine teslim edecek.

İhalede teklifler sadece elektronik ortam üzerinden alınacak. - KAYSERİ