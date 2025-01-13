Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025 Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirilirken, mecliste, 107 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

2025 yılının ilk meclis toplantısında 57 asıl, 50 ek olmak üzere toplam 107 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyeleri, ilk Türkçe Tıp Sözlüğü yazarı Ahmet Hilmi Paşa isminin Darsiyak Mahallesi'nde yaşatılması, Melikgazi İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan Arif Caddesi isminin Arif Yılmaz Caddesi olarak değiştirilmesi ve İncesu İlçesi, Saraycık Mahallesinde bulunan 3800. Bulvar isminin Sabahattin Çakmakoğlu Bulvarı olarak değiştirilmesi talepleri ile ilgili hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu'nu ayrı ayrı görüştü. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Değerli büyüğümüze rahmet diliyoruz" derken, meclis üyeleri talepleri, oy birliği ile kabul etti.

Diğer bir önemli gündem maddesi ise Oran Kalkınma Ajansı 2025 Yılı Güdümlü Proje Destek Programı'na kabul edilen, Kayseri Kadın Girişimci Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezleri projesi ile ilgili karar oldu. Bu proje kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamak üzere Genel Sekreter Av. Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi görüşülüp, oy birliği ile kabul edildi.

Mecliste ayrıca Denetim Komisyonu'na gizli oyla üye seçimi de gerçekleştirildi. Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ