Kayseri Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ritmini Yakala etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ritmini Yakala etkinliği düzenledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde Ritmini Yakala etkinliği düzenledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ritmini Yakala aerobik ve zumba etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ve AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler'in de katıldığı etkinlikte bin kadın sporsever doyasıya eğlendi.

09.03.2024 12:51  Güncelleme: 12:54
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ritmini Yakala aerobik ve zumba etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ve AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler'in de katıldığı etkinlikte bin kadın sporsever doyasıya eğlendi.

Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kültür, sanat ve spor alanlarında, çeşitli etkinliklerle yediden yetmişe Kayserilileri bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara özel Ritmini Yakala spor ve dans etkinliği düzenledi. Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ve AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler de katıldı. Kadın sporsever Spor A.Ş. eğitmenleri eşliğinde, eğlenceli müziklerle spor yaparak doyasıya eğlendi. Dr. Necmiye Büyükkılıç, kadınların böylesine özel günde bir araya gelmelerinden duyduğu memnuniyeti ve spora olan yoğun ilgilerine hayranlığını dile getirerek, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde Kadınlar Günü sergisi

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı faaliyet gösteren Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle sergi açılışı gerçekleştirildi.

Sergi açılışına birçok ziyaretçi ile birlikte Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ve Kayseri Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar katıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özgü konuşmalar yapılırken, katılımcılar ve misafirler eşliğinde sanatçı Betül Burnaz'a ait 'Kainatın Kadın Sırrı ve Renklerin Sonsuzluğu' adlı Resim Sergisi açılışı yapıldı.

Sonrasında davetliler, Ebru Sanatçısı Sema Balkaya'ya ait Renkler ve Ahenk adlı Ebru deneyimi yaşadılar. Sanatçı Betül Burnaz'a ait sergi Selçuklu Uygarlığı Müzesi Sergi Salonu'nda 2 hafta süresince ziyaretlere açık olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ritmini Yakala etkinliği düzenledi - Son Dakika

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