Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bünyan Devlet Hastanesi yol düzenleme çalışmalarını tamamladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Bünyan Devlet Hastanesi yol düzenleme ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, "Buraya 6 bin ton asfalt gitmiş, otoban gibi yol, çok güzel oldu. Yolumuz, cumhurbaşkanımızın talimatıyla yapılmış olan Bünyan Devlet Hastanemize yakıştı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hayata geçirilen Bünyan Devlet Hastanesi çevresinde bölgenin hareketlilik kazanmasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Bünyan Devlet Hastanesi çevresi ve bağlantı yolları yenilendi. Bünyan Devlet Hastanesi yol düzenleme ve yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Büyükkılıç'a teknik gezi esnasında Bünyan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nuri Çakır, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal ile Fen İşleri Daire Başkanı Yasin Harmancı da eşlik etti. Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada; "Bünyan'ımızın güzel insanlarını saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Biz onları çok seviyoruz, onlara hizmet etmeyi her zaman ibadet olarak biliyoruz. Üç aylarımızın başlangıcının da hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Yeni yapılan çalışmaları 'otoban gibi' diyerek nitelendiren ve bölgede 6 bin ton asfalt kullanıldığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Buraya 6 bin ton asfalt gitmiş, son süreçte yaptığımız asfalt bu, otoban gibi yol, taşkın kanalın ıslahı, duvarı, yolların çizgisi de çekilince çok güzel olmuş. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yapılmış olan Bünyan Devlet Hastanemize yakıştı. Yine orasının çevre düzenini yapmıştık, bölgeye hitap eden hastane olduğu için bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yapmakla kendimizi yükümlü hissediyoruz. Buradan çıkan yolun da şehir merkezine kadar gittiği bir alternatif yol ortaya çıkmış oldu. Ne yapsak buralara azdır. Bünyan bizim için diğer ilçelerimiz gibi çok önemli ilçemizdir. Hayırlı, uğurlu olsun."

Büyükkılıç, merkez ve ilçelerde hizmetten hizmete koştuklarını ifade ederek; "İnsanı yaşat ki devlet yaşatsın diyoruz. Önemli olan hizmetin insanlarla buluşmasıdır. O bölge insanları zaten takdir ve dua ediyor. Gerek merkezde gerekse taşrada hizmetten hizmete koştuk. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 30 büyükşehir içerisinde yatırıma en çok pay ayıran bir şehir olarak, tarafsız kuruluşlar tarafından takdir edildi. Bu da bizi keyiflendiriyor. Ekibimizle birlikte, adeta bir akademi şeklindeki hizmet ve Kayseri belediyeciliği model anlayışıyla insanlara hizmet etmeyi ibadet biliyoruz. 16 ilçemizi bağrımıza basıyoruz, yapılan hizmetler hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu. Bünyan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nuri Çakır da Başkan Büyükkılıç'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek; "Hastanemizin etrafında hastaneye giriş yolları yoktu. Sağ olsun Memduh başkanımızın sayesinde burası dere yatağı bile değilken, şuanda otoyol gibi oldu. Başkanım ellerinize sağlık, hem hastanemizi desteklemiş oldu hem de park yerleri korkuluklarla dere yatağı desteklendi. Emekleriniz için teşekkür ederiz, Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ