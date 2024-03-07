Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Deprem Haftası\'nda 2 Bin Öğrenciye Afet Bilinci Eğitimi Verdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Deprem Haftası'nda önemli ve anlamlı bir başarıya imza atarak Afet İşleri Daire Başkanlığı tarafından okullardaki öğrencilere yönelik başlatılan Afet Bilinci Eğitimi'nde 2 bin öğrenciye ulaştı.
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, dirençli kent olma yolundaki hedefleri ve çalışmalarına her kulvarda devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından okullarda gerçekleştirilen etkinliklerin son derece önemli olduğunu ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Malumunuz 1-7 Mart Deprem Haftası'ndayız. Ülkemizin acı gerçeği depremlerdir. Bu bilinçten hareketle ağaç yaşken eğilir anlayışı doğrultusunda çocuklarımız başta olmak üzere hemşehrilerimiz hem eğitilecek hem de uygulamalar ile bilinçlendirilecek. Kentimizi geleceğe hazırlama yönünde gerekli çalışmalarımızı yapacağız" diye konuştu.
"Afet İşleri Daire Başkanlığı'nı kurduk ama yetmez dedik"
Başkan Büyükkılıç, konuşmasında Afet İşleri Daire Başkanlığı'nı kurmak ile yetinmediklerini dile getirerek, "Afet İşleri Daire Başkanlığı'nı kurduk ama yetmez dedik. Afetler ile ilgili verdiğimiz bilgiler, ortaya koyduğumuz farkındalık çalışmaları ve en önemlisi eğitimler ile çocuklarımız da vatandaşlarımız da eğitilecek, bilinçlendirilecek" ifadelerinde bulundu.
Öğrencilere afet bilinci eğitimi verildi
Afet bilinci bakımından önemli bir unsur olan eğitimleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı tarafından bu doğrultuda, General Emir Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nda 5'inci ve 6'ncı sınıf öğrencilerine de Afet Bilinci Eğitimi verildi.
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından da Psikolojik Sağlamlık Eğitimi verilen faaliyetlerde afetlere karşı her yönüyle bilgiler aktarıldı.
General Emir Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nda 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin katıldığı eğitimde, afetlere karşı nasıl hazırlıklı olunur doğrultusunda herhangi bir afet öncesinde alınabilecek önlemler, afet durumunda hayatta kalmak ve sonrasındaki yapılması gerekenler konusunda uzmanlar tarafından öğrencilerle önemli bilgiler paylaşıldı.
2 bin öğrenciye eğitim verildi
Afetlere karşı hazırlıklı olunmasını içeren ve ilgi gören Afet Bilinci ile Psikolojik Sağlamlık Eğitimi sürecinde 2 bin öğrenciye eğitim verilirken, afetler konusunda farkındalık da oluşturuldu. Eğitimlerde öğrencilere afet türleri hakkında bilgiler verilirken, toplanma alanları, aile için buluşma noktası, acil durum ve ilk yardım çantası hazırlama, acil durumlarda aranılacak numaralar, sarsıntı esnasında nasıl durum alınacağı gibi hayati bilgiler soru-cevap şeklinde sunuldu. Eğitimlerde öğrencilere bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.
Yılsonuna kadar Kayseri'deki tüm okullara ulaşılması hedefleniyor
Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, yılsonuna kadar Kayseri'deki tüm okullara ulaşılması hedeflenirken, afetler konusunda öğrencilere verilen eğitimlerin devam edeceği belirtiliyor. - KAYSERİ
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