Kayseri Büyükşehir Belediyesi Develi'deki Çarşı Camii'ni yeniledi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Develi'deki Çarşı Camii'ni yeniledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Develi\'deki Çarşı Camii\'ni yeniledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi'deki Çarşı Camii'nde 2 milyon TL'lik tadilat ve yenileme çalışması gerçekleştirdi. Caminin WC'leri, şadırvanı ve minaresi yenilendi.

24.05.2024 11:52  Güncelleme: 11:54
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Develi'deki Çarşı Camii'nde vatandaşların hizmetine sunulmak üzere 2 milyon TL'lik tadilat ve yenileme çalışması yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentteki altyapı ve sosyal içerikli proje ve faaliyetlerinin yanı sıra gelen talepler doğrultusunda da şehirdeki tadilat, tamirat ve yenileme çalışmalarını yürüterek vatandaşlara hizmetlerini çeşitlendiriyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, merkezde olduğu kadar kırsal ilçe ve mahallelerinde de vatandaşların taleplerine, önerilerine kayıtsız kalmıyor. Bu kapsamda Develi'deki Çarşı Camii'nde vatandaşların hizmetine sunulmak üzere tadilat ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

2 Milyon TL'lik Harcama ile Kısa Bir Sürede Yenilendi

Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı Teknik Birim Müdürlüğü ekipleri tarafından, söz konusu caminin bay-bayan WC'lerinin, baştan sona yıkımı yapılarak elektrik, su, havalandırma, sıcak su sistemi ve 750 metrekare fayans yapımı, bir ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirilirken, WC'ler yenilendi. Söz konusu çalışmaların ortalama 2 milyon TL'ye mal olduğu belirtildi.

Şadırvan Kapalı Hale Getirilerek Yaz Kış Kullanılır Şekle Dönüştü, Minare Onarıldı

Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı Teknik Birim Müdürlüğü personeli tarafından ayrıca, mevcut şadırvan da kapalı hale getirerek yaz kış kullanılır duruma getirilirken, öte yandan minarelerde tehlike oluşturan plaka yenilemesi de yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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