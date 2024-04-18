Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hayvancılıkla Uğraşanlara Su Faturası Desteği Devam Ediyor

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan şahıs ve işletmelere tahakkuk ettirilecek su faturalarının yüzde 50'sini ödeme uygulamasına 2024 yılında da devam edecek. Büyükşehir Belediye Meclisi, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin su faturalarının yarısının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması ile ilgili karar meclis üyelerince oy birliği ile kabul etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın tarım ve hayvancılık alanına verdiği önem ve üreticilere sağladığı güçlü desteklerle Kayseri bu alanda gelişim ivmesini arttırırken Büyükşehir Belediyesi de desteklerini sürdürüyor.

Bu çerçevede, 2024 Yerel Seçimlerinin ardından yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştiren Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, tarım ve hayvancılık alanında üreticiyi sevindirmeye devam edecek bir karara imza attı.

Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı gündem maddeleri arasında yer alan, hayvancılığı desteklemek amacıyla, TÜRKVET sisteminde aktif kaydı bulunan hayvancılıkla iştigal eden şahıs ve işletmelere tahakkuk ettirilecek su faturalarının yüzde 50'sinin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması talebi meclis üyelerince görüşülerek karara bağlandı. Talep, üyeler tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Böylece Büyükşehir Belediyesi, TÜRKVET sisteminde aktif kaydı bulunan hayvan işletme sahiplerinin su faturasının yarısını ödeyerek üreticilere sunduğu desteği sürdürecek.

Öte yandan meclis, tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları, ziraat odaları, kooperatifler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ile ortak projeler ve uygulama protokolleri imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebini de görüştü. Meclis üyeleri talebi oy birliği ile kabul ederek karara bağladı.

Tarım ve hayvancılık alanında ülke genelinde üreticilere en güçlü desteği veren belediyelerin başında yer alarak Türkiye'ye örnek olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu güçlü desteğini yeni dönemde de etkin ve verimli bir şekilde sürdürmeyi hedefliyor. - KAYSERİ