Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hobim Arıcılık Projesi'nde Kura Çekimi Yarın Yapılacak - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hobim Arıcılık Projesi'nde Kura Çekimi Yarın Yapılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hobim Arıcılık Projesi\'nde Kura Çekimi Yarın Yapılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hobim Arıcılık Projesi'nde kura çekimi yarın gerçekleşecek. Bin 600 kişinin başvuru yaptığı projede 990 kişi katılım hakkı kazandı.

06.05.2024 10:47  Güncelleme: 10:51
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 3 milyon 700 bin TL'lik, bin 600 kişinin başvuru yaptığı, 990 kişinin ise belgelerini tamamlayarak katılım hakkı kazandığı Hobim Arıcılık Projesi'nde kura çekimi yarın gerçekleşecek.

Tarım ve hayvancılık alanında üretenin dostu ve destekçisi bir hizmet anlayışı ile sürekli yeni projeler üreten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentte arıcılığın gelişimine katkı sunmak amacıyla Hobim Arıcılık Projesi'ni hayata geçiriyor.

Kentte zenginleştirilmiş bitki çeşitliliği ile arıcılığın ve yenilikçi arı ürünlerinin yaygınlaştırılması, ihtisas kurs merkezlerinde alınan bilgilerin teoriye dökülmesi ve Kayserililerden gelen yoğun talep üzerine, vatandaşların ev ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla Hobim Arıcılık Projesi Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Hobim Arıcılık Projesi çerçevesinde toplamda bin 600 kişi başvuruda bulunurken, verilen süre içerisinde belgelerini tamamlayan 990 kişi kura çekimine katılmaya hak kazandı.

7 Mayıs Salı 2024 saat 10.00'da noter huzurunda gerçekleştirilecek Hobim Arıcılık Projesi Arılı Kovan Kura Çekimi, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Erciyes Salonu'nda düzenlenecek.

Kura çekimi sonucunda 500 kişi 1.000 TL katkı payı ödemesi yaparak 2 adet arılı kovan desteği almaya hak kazanacak.

Proje ile bölgede arıcılık faaliyetlerinin yürütülmesi neticesinde arıcılığın ekolojik dengeye sağlayacağı fayda doğrultusunda çevreci bir tutum izlenmesi ve tozlaşmaya katkısından dolayı bitkisel üretimde de olumlu artışlar meydana gelmesinin yanı sıra Büyükşehir'in hibe destekleri ile arı üreticiliği yapma konusunda isteklileri arıcılığa teşvik etmeyi hem bölge halkının donanımlı birer çiftçi olması hem de bölgenin istihdamına katkı sağlaması hedefleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hobim Arıcılık Projesi'nde Kura Çekimi Yarın Yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hobim Arıcılık Projesi'nde Kura Çekimi Yarın Yapılacak - Son Dakika
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