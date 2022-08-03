Büyükşehir'in Adres Talep Başvuru Projesi hizmete girdi - Son Dakika
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Büyükşehir'in Adres Talep Başvuru Projesi hizmete girdi

03.08.2022 09:52
Büyükşehir'in Adres Talep Başvuru Projesi hizmete girdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan, Melikgazi, Hacılar, İncesu ve Talas ilçelerinde ikamet eden vatandaşların adres talep başvuru işlemlerini Büyükşehir Belediyesi'ne gitmeden online olarak internet üzerinden yapılabileceği hizmeti hayata geçirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan, Melikgazi, Hacılar, İncesu ve Talas ilçelerinde ikamet eden vatandaşların adres talep başvuru işlemlerini Büyükşehir Belediyesi'ne gitmeden online olarak internet üzerinden yapılabileceği hizmeti hayata geçirdi.

Kayseri'deki 16 ilçe belediye başkanıyla uyum kültürü içerisinde çalışan ve ilçelere tüm imkanları seferber ederek hizmet götürmek için gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaşlara kolaylık sağlayacak yeni bir çalışmayı daha hizmete sundu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE GİTMEDEN ONLİNE OLARAK HİZMET

Bu çerçevede Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerinde ikamet eden vatandaşlar, 'Yeni Yapı Adres Başvurusu, 'Adres Beyan Formu Başvurusu' ve 'Adres Değişikliği Başvurusu' işlemlerini Büyükşehir Belediyesi'ne gitmeden online olarak internet üzerinden yapabilecek.

Vatandaşlar, başvuru için https://cbs.kayseri.bel.tr/GenelSayfalar/VatandasTalepNum/VatandasTalepNum.aspx adresini kullanabilecekken, bundan sonra E-mail ve Whatsapp adreslerinden numarataj talep başvurusu talebi alınmayacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, "Tüm ekiplerimizle, altyapı kuruluşlarımızla el ele gönül gönüle güzel insanlarımızın istedikleri ne varsa yapma yönünde gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımıza kolaylık sağlayacak ve Büyükşehir Belediyemize gelmelerine gerek kalmadan, çevrimiçi olarak işlerini yapabileceği çalışmamız hayırlı uğurlu olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Büyükşehir'in Adres Talep Başvuru Projesi hizmete girdi - Son Dakika

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