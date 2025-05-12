Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı; Başkan Vekili Ahmet Bostancı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 82 maddelik gündem karara bağlandı.
Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Bostancı başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, 44 asıl, 38 ek olmak üzere toplam 82 gündem maddesi müzakere edilerek, karara bağlandı.
Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Vekili Bostancı, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ
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