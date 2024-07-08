Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden çevrimiçi adres talep başvurusu - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden çevrimiçi adres talep başvurusu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nden çevrimiçi adres talep başvurusu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yeni uygulaması ile 5 merkez ilçede ikamet eden vatandaşlar, adres talep başvuru işlemlerini Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına gitmeden çevrimiçi (online) olarak internet üzerinden yapabiliyor.

08.07.2024 12:58  Güncelleme: 12:59
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yeni uygulaması ile 5 merkez ilçede ikamet eden vatandaşlar, adres talep başvuru işlemlerini Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına gitmeden çevrimiçi (online) olarak internet üzerinden yapabiliyor.

Kayseri'deki 16 ilçe belediye başkanıyla uyum kültürü içerisinde çalışan ve ilçelere tüm imkanları seferber ederek hizmet götürmek için gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaşlara kolaylık sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerinde ikamet eden vatandaşlar, 'Yeni Yapı Adres Başvurusu, 'Adres Beyan Formu Başvurusu', 'Geri Gönderilen Başvuruyu Güncelleme', 'Başvuru Sonucu Sorgulama' ve 'Adres Değişikliği Başvurusu' işlemlerini Büyükşehir Belediyesi'ne gitmeden online olarak internet üzerinden yapabilecek.

Vatandaşlar, başvuru için https://cbs.kayseri.bel.tr/adres-talep-basvurusu adresini kullanabiliyor.

Bu proje ile hizmet Kayserililerin ayağına getirilirken, vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına gitmelerine gerek kalmadan, çevrimiçi olarak işlemlerini yapabiliyor.

Kayserililer, böylesi önemli hizmeti hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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