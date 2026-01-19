Kayseri Büyükşehir\'den 2025\'te 24 farklı personel eğitimi ve 153 üniversite öğrencisine staj imkânı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde, hem personel eğitimine hem de gençlerin kariyer gelişimine büyük önem veriyor. 2025 yılı boyunca 24 farklı hizmet içi eğitim ve 153 üniversite öğrencisine staj imkanı sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve insana yatırım yapmaya devam ediyor. 2025 yılı, belediyenin eğitimdeki güçlü adımlarına bir kez daha tanıklık etti. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında, 1 yıl boyunca personele yönelik toplamda 24 farklı konuda hizmet içi eğitim düzenlendi. Bu eğitimler, belediye çalışanlarının profesyonel gelişimlerini arttırmayı hedefleyerek hizmet kalitesini daha da yükseltmeye yönelik önemli bir adım oldu.

Bunların yanı sıra, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı kapsamında da gençlerin kariyer hayatlarına katkı sağlamak için önemli bir fırsat sundu. 2025 yılında, 153 üniversite öğrencisi Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde staj yapma imkanı buldu. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın gençlerin eğitimine verdiği önem kapsamında, bu staj programı, gençlerin iş dünyasına adım atmalarını destekleyerek, geleceğin liderlerine gerekli tecrübe ve vizyonu kazandırmayı amaçladı. Bu anlamda, hem belediye personelinin hem de gençlerin eğitimine yapılan yatırımlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin başarısının temel taşlarından birini oluşturuyor.

2025 yılı itibariyle, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sadece şehirdeki hizmet kalitesini arttırmakla kalmadı, aynı zamanda gençlerin ve personelin gelişimine katkı sağlayan projelere de imza attı. - KAYSERİ