Kayseri Büyükşehir Belediyesi Pınarbaşı'na Yatırımlarını Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Pınarbaşı'na Yatırımlarını Sürdürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Pınarbaşı\'na Yatırımlarını Sürdürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2024 yılının ilk 5 ayında Pınarbaşı'ya yatırımlarını ve hizmetlerini sürdürürken, 2 bin 700 ton asfalt yama malzemesi kullanılarak 70 mahalle yolunda yaklaşık 350 kilometre üzerinde asfalt çalışması yapıldı.

09.05.2024 13:28  Güncelleme: 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2024 yılının ilk 5 ayında Pınarbaşı'ya yatırımlarını ve hizmetlerini sürdürürken, bu kapsamda, 2 bin 700 ton asfalt yama malzemesi kullanılarak 70 mahalle yolunda yaklaşık 350 kilometre üzerinde asfalt çalışması yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri kırsalda sürdürdüğü altyapı ve ulaşım çalışmalarıyla mahalle sakinlerinin konforunu arttırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 2024 yılının ilk 5 ayında Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Pınarbaşı ilçe mahallelerine birçok yatırım yapıldı. 122 mahallesi ve 625 kilometre asfalt yol ağı ile Pınarbaşı'da 2024 yılı içerisinde, 2 bin 700 ton asfalt yama malzemesi kullanılarak, 70 mahalle yolunda yaklaşık 350 kilometre üzerinde asfalt bakım onarım çalışması yapıldı. Ayrıca, 2 adet greyder, 2 adet dozer ve 1 adet ekskavatör olmak üzere 5 adet iş makinesi ile 15 mahallenin 112 kilometre arazi yollarının bakım onarımı da gerçekleştirildi.

Büyükşehir, vatandaşların ulaşım konforunda da birçok çalışma gerçekleştiriyor

Vatandaşların ulaşım konforunda da birçok çalışma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, 25 kilometre yolun asfalt öncesi yol bakım onarım çalışması yapıldı. Öte yandan muhtelif mahalle yollarında 132 metre çeşitli çap ve ebatta korige boru kullanılarak, yol su geçişi sağlandı.

Öte yandan Pınarbaşı geneli tüm mahalle yollarında trafik ekiplerince kontrolleri yapılmış eksik olan 150 direk, 155 işaret levhası montajı yapılarak trafik güvenliği sağlandı. Büyükşehir Belediyesi, 29 iş makinesi ve 52 personel ile çalışmalarına bu alanda devam ediyor.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Yukarıbeyçayır Mahalle Camii'ne abdesthane de yapılırken, Yeregeçen Camii minaresi yapım işinin temeli de tamamlandı, minare için ise malzeme hazırlanıyor. Hilmiye Camii minaresi, Oğuzlar Camii minaresi, Altıparmak Mahalle Camii ve Kılıçkışla Mahalle Camii, Aslanbeyli Mahalle Camii'nde de çalışmalar sürüyor.

14 mahalleye inşaat malzemesi, tesisat malzemesi, elektrik malzemesi gibi malzeme desteği verildi

Büyükşehir Belediyesi, sosyal yaşamla birlikte tarım ve hayvancılığı desteklemek amacı ile her türlü yatırımı, faaliyet ve hizmeti planlamak, uygulamak, uygulatmak ve koordinasyonunu sağlayıp sonuçlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal mahallelerde sosyal tesislerin ihtiyaçlarının giderilmesi kapsamında 14 mahalleye inşaat malzemesi, tesisat malzemesi, elektrik malzemesi gibi malzeme desteği de verildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçenin mahallerinde ihtiyaç duyulan yapım ve malzeme tespit çalışması ve maliyetlendirme çalışmaları devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım, Belediye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Pınarbaşı'na Yatırımlarını Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
13:27 İsrail’in gövde gösterisine Kassam Tugayları’ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız
12:44 Öğretmen atamalarında yeni dönem Mülakat sistemi sil baştan değişiyor Öğretmen atamalarında yeni dönem! Mülakat sistemi sil baştan değişiyor
11:12 Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
14:17 İstanbul’da CHP’li Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Göreve Başladı İstanbul'da CHP'li Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Göreve Başladı
14:12 Görenler tanıyamıyor Kolpaçino’nun Şahin’i Serkan Şengül bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül bambaşka biri oldu
13:22 Cem Yılmaz’ın Necla Karahalil ile ilişkisi sona erdi mi Cem Yılmaz'ın Necla Karahalil ile ilişkisi sona erdi mi?
13:09 12 günlük damada şok Cinsel ilişkiden kaçan gelin meğerse erkekmiş 12 günlük damada şok! Cinsel ilişkiden kaçan gelin meğerse erkekmiş
12:58 Real Madrid’i finale taşıyan Joselu’nun yıllar önceki paylaşımı viral oldu Real Madrid'i finale taşıyan Joselu'nun yıllar önceki paylaşımı viral oldu
12:40 Etimesgut Belediye’nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı Erdal Beşikçioğlu açıkladı Etimesgut Belediye'nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı! Erdal Beşikçioğlu açıkladı
12:35 İstanbul’da ’kaçak ayakkabı’ operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira İstanbul'da 'kaçak ayakkabı' operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira
12:18 MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 14:32:44. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Pınarbaşı'na Yatırımlarını Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement