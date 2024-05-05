Kayseri Büyükşehir Belediyesi Pınarbaşı'nda Hizmetlerini Sürdürüyor - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Pınarbaşı'nda Hizmetlerini Sürdürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Pınarbaşı\'nda Hizmetlerini Sürdürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı'da çevre temizliği, fidan dikimi, çocuk oyun grupları kurulumu ve sokak köpeklerinin toplanması gibi hizmetler gerçekleştiriyor.

05.05.2024 10:37  Güncelleme: 10:40
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mayıs Çarşamba günü Pınarbaşı'da, Melikgazi ve Kocasinan Belediyeleri ekipleri ile ortaklaşa olarak başıboş sokak köpekleri de toplanacak

Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi; Park, Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından, çevre temizliğinden fidan dikimine, çocuk oyun grubu kurulumu, toprak dolgu ve tesfiye işlemleri ile spor aletleri ve kameriye taşımasına kadar pek çok konuda Pınarbaşı'da hizmetler gerçekleştirdi. Bu çerçevede Pınarbaşı Kaynar, Beserek, Malak ve Han Mahallelerinde, 1 kepçe, 1 kamyon ve 30 personel ile çöplük alanı, çayırlık kenarı temizlik, mıntıka ve kanal ıslah çalışmaları gerçekleştirildi. Öte yandan oyun grubu, spor aletleri ve kameriye sökümü ve istenen yere montajı yapıldı. Alagazi Mahallesi'nde yol kenarlarına 90 fidan çukuru açılması ve tüplü fidan dikimi gerçekleştirildi. Tuzgün Mahallesi'ne 30 tüplü fidan dikimi yapılırken, Merkez Hürriyet Mahallesi'ne ise çocuk oyun grubu kuruldu. Söz konusu hizmetlerin yanı sıra büyükşehir belediyesine ait süpürge aracı 10 gün boyunca Pınarbaşı merkezde temizlik çalışmaları yaptı. Büyükşehir belediyesi tarafından daha önce söz verilmiş olan, 'Dadaloğlu Mahallesi Çöplüğü Islahı' gerçekleştirildi. Dadaloğlu Mahallesi çöplüğü arkasına 200 tüplü fidan da çukurları açılarak toprakla buluşturuldu. Ayrıca Güzelsu taziye ve toplantı evinde toprak dolgu tesfiye işleri ile temizlik işlerinin yanı sıra fidan dikimi ve tesisat işleri de gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mayıs Çarşamba günü Pınarbaşı'da, Melikgazi ve Kocasinan Belediyeleri ekipleri ile ortaklaşa olarak başıboş sokak köpekleri de toplanacak. Öte yandan Pınarbaşı'nın çiçeklendirilmesi için de Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı aracılığı ile destek verileceği belirtildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Pınarbaşı'nda Hizmetlerini Sürdürüyor - Son Dakika

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