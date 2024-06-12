Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde Öğrenci Sergisi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde Öğrenci Sergisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kentte hayata geçirdiği sanatın kalbi diye adlandırılan 'Büyük Şehir Sanat Galerisi' projesi, Celal Bayar Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin sanat çalışmalarını sergiledi.

12.06.2024 10:13
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kentte hayata geçirdiği sanatın kalbi diye adlandırılan 'Büyük Şehir Sanat Galerisi' projesi, bir sanat sergisine daha ev sahipliği yaptı. Celal Bayar Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 100'den fazla sanat çalışması sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanarak şehrin, sanatseverlerin ve sanat camiasının hizmetine sunulan Büyük Şehir Sanat Galerisi, 7'den 70'e herkesin sanat çalışmalarını vatandaşlara sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Celal Bayar Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde 100'den fazla sanat çalışmasını sergiledi.

Sergiye katılan vatandaşlar sergiyi çok beğendiklerini ifade ederken, Büyük Şehir Sanat Galerisi'nin Kayseri'ye çok yakıştığını dile getirdi. Öğrenciler ise yaptıkları sanat çalışmalarının Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde sergilendiği için çok mutlu olduklarını kaydetti.

Başkan Büyükkılıç'a ve büyükşehir belediyesine sanatseverlerden teşekkür

Celal Bayar Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı olan Tuğba Avcı, şunları söyledi:

"Tamamen kız öğrencilerin olduğu bir okuldayız. Fotoğraf alanı öğrencilerinin yıl boyunca yapmış oldukları hem tablo, tual işlerinin olduğu hem de dijital tasarım grafik işlerinin olduğu tamamen öğrencilerin emeği olan bir sergi. Bu sergiyi yaptılar. Bizler de bu sergiyi düzenleyerek, onları desteklemek istedik. Öğrencilerimiz çok isteklilerdi. Çalışma sürecinde de çok büyük bir gayretle çalıştılar. İlimizde sanatsal aktiviteler yapılıyordu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde böyle bir yerin açılması hem şahsım adıma hem de bulunduğum meslek adına beni çok mutlu etti. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum."

Grafik ve Fotoğraf Öğretmeni Emine Kuraç ise "Şu anda Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde okulumuzun grafik-fotoğraf alanında sergisini yapıyoruz. Gerçekten çok mutlu oldum. Sanat faaliyetlerini tam anlamıyla yürüteceğimiz Sanat Galerisi'ne kavuştuğumuz için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde olmaktan gerçekten çok mutluyum"

Celal Bayar Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencilerinden Zeynep Boyraz da "Burada yaptığımız çalışmalar gösteriliyor. Yaptığımız emeklerimizi burada görmek, bize çok destek veriyor. İnsanların sanata yaklaşımı artıyor. Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde olmaktan gerçekten çok mutluyum" dedi.

Öğrenci Yaren Çataloğlu ise Büyük Şehir Sanat Galerisi'nin Kayseri'de sanat anlamında gezilecek ve görülecek bir yer olduğunu, böyle bir yer olduğu için çok mutlu olduklarını ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde Öğrenci Sergisi - Son Dakika

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