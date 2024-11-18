Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Şarampole Yuvarlanan Makineyi 4 Günde Kurtardı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Şarampole Yuvarlanan Makineyi 4 Günde Kurtardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Şarampole Yuvarlanan Makineyi 4 Günde Kurtardı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan pancar sökme makinesi, şarampole yuvarlandı. 4 gün süren zorlu bir çalışma ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri makineyi 40 metreden çıkarmayı başardı.

18.11.2024 12:02  Güncelleme: 12:04
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan ilçesinde 40 metre derindeki şarampole yuvarlanan pancar sökme makinesini 4 gün süren zorlu bir çalışma ile bulunduğu yerden çıkardı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 'gönül belediyeciliği' anlayışını bir kez daha güçlü bir şekilde ortaya koyarak, vatandaşının yanında olduğunu gösterdi. Kocasinan ilçesi Hırka Mahallesi girişinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole inen pancar sökme makinesi, yaklaşık 40 metre derinliğe sürüklendi. Kaza sonrasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, aracın yardımına Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, şarampoldeki makineyi çıkarmak için 4 gün süren bir kurtarma operasyonu başlattı. Ekipler, arazide yaklaşık 600 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde bir yol açarak, 2 dozer yardımıyla makineyi 40 metrelik derinlikten çıkarıp ana yola taşıdı. Zorlu arazi şartları ve engellerin altından başarıyla çıkan ekipler, her türlü güçlüğe rağmen vatandaşın yardımına koştu.

Kazanın ardından araç sahibi Savaş Öcalan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini ileterek, ekibin gösterdiği büyük özveri ve hızlı müdahale ile aracını kurtardıklarını ifade etti. Öcalan, belediyenin sadece altyapı hizmetleriyle değil, zor anlarda da vatandaşın yanında olduğunu belirterek, bu tür gönül belediyeciliği yaklaşımının Kayseri için önemli olduğunu vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi, Kayserililerin yanında olmayı sürdürürken, gönül belediyeciliği anlayışı doğrultusunda vatandaşların dertlerine çözüm üretmeye devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Şarampole Yuvarlanan Makineyi 4 Günde Kurtardı - Son Dakika

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