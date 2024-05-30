Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Kültür Sanat Dergisi'ni Dijital Ortamda Okuyucularıyla Buluşturdu - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Kültür Sanat Dergisi'ni Dijital Ortamda Okuyucularıyla Buluşturdu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Kültür Sanat Dergisi\'ni Dijital Ortamda Okuyucularıyla Buluşturdu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Şehir Kültür Sanat Dergisi'nin 53'üncü sayısını dijital ortamda okuyucularıyla buluşturdu. Dergi, Kayseri'nin kültürü, tarihi ve değerlerine ilişkin bilgileri içeren zengin içeriğiyle dikkat çekiyor.

30.05.2024 11:38  Güncelleme: 11:40
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerini ara vermeden sürdürürken, Şehir Kültür Sanat Dergisi'nin 53'üncü sayısını dijital ortamda okuyucuları ile buluşturdu.

Şehrin imar ve altyapı gibi ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal ve gönül belediyeciliği anlamında da hizmetlerini aksatmadan sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Şehir Kültür Sanat Dergisi'nin 53'üncü sayısını okurlarıyla buluşturdu. Bugüne kadar Kayseri kültürü ve değerlerine ilişkin onlarca kitap yayımlayan, bunların yanı sıra yüzlerce de süreli yayına imza atan büyükşehir belediyesi, kültür sanat envanterinde bulunan ve 3 ayda bir yayımlanan Şehir Kültür Sanat Dergisi'nin 53'üncü sayısında 96 sayfalık dolu dolu konularla okuyucusunun karşısına çıktı. Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'ye ilişkin önemli, ilginç ve değerli bilgileri okurlarına aktaran Şehir Kültür Sanat Dergisi, zengin içerik ile adeta kitap gibi dergi olma özelliğine devam ediyor. Yayın hayatına 53'üncü sayı ile devam eden dergi içeriğinde, 'deneme, makale, söyleşi, inceleme, kültür, tarih' gibi pek çok tür ve konuda bilgilere yer veriyor. Okurunun ilgiyle okuyacağı nitelikte olan Şehir Kültür Sanat Dergisi, şehri, hemen her yönü ile yansıtmaya çalışan yayın kurulu üyeleri, tarihi ve kültürel kaynaklardan derledikleri bilgiler ile meraklılarına adeta şehrin şifrelerini sunuyor. Derginin 53'üncü sayısında Kayseri Pastırması'nın özgünlük ve üstünlüğüne dair bilgilerin yanı sıra, gizli kalmış halk şairi Yusuf Özdemir'in şiirleri, Kayseri'nin seyyid ve şerifleri gibi şehir tarihine dair notlar ve bilgiler yer alıyor.

Şehir Kültür Sanat Dergisi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi resmi web sitesinde dijital olarak yayınlanıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Kültür Sanat Dergisi'ni Dijital Ortamda Okuyucularıyla Buluşturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Kültür Sanat Dergisi'ni Dijital Ortamda Okuyucularıyla Buluşturdu - Son Dakika
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