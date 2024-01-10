 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, su tüketim tarifesini 1 yıl boyunca sabitledi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, su tüketim tarifesini 1 yıl boyunca sabitledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, su tüketim tarifesinin 1 yıl boyunca sabit kalmasına yönelik aldıkları kararın KASKİ açısından maliyetinin 600 milyon TL'yi bulmasının öngörüldüğünü belirtti. Başkan Büyükkılıç, ayrıca hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ve üniversite öğrencilerinin su faturalarının da yarısını ödediklerini hatırlattı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, su tüketim tarifesini 1 yıl boyunca sabitledi
10.01.2024 - 10:38,  Güncelleme: 10:38
Abone Ol

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, su tüketim tarifesinin 1 yıl boyunca sabit kalmasına yönelik aldıkları kararın KASKİ açısından maliyetinin 600 milyon TL'yi bulmasının öngörüldüğünü belirterek, Büyükşehir olarak her zaman vatandaşların lehine hareket etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, ayrıca hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ve üniversite öğrencilerinin su faturalarının da yarısını ödediklerini hatırlattı.

Hayata geçirdiği yatırım ve projelerle kent merkezi ve kırsalda adeta Kayserililerin gönüllerine dokunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin bir cazibe merkezi olduğunu belirterek "Kayseri, merkeziyle, taşrasıyla ihya ve imar olması için gece gündüz demeden ibadet aşkıyla çalıştığımız bir şehirdir. Halkla iç içe olarak, onları dinleyerek, sorunlarını gidermeye çalışarak, tüm ilçelerimizi bağrımıza basarak ve 16 ilçemizle el ele vererek bu şehri geleceğe taşıma yönünde gayret gösteriyoruz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, il genelinde 1 yıl boyunca su tüketim bedellerini sabitleme kararı aldıklarını ifade eden Büyükkılıç, "Sadece '2024 yılında suyu sabitliyoruz' cümlesi 600 milyon TL. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla insanlarımızın taleplerine, beklentilerine cevap vermek adına çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ve üniversite öğrencilerinin su faturalarının da yarısını ödediklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Ayrıca, yaklaşık 11 milyon TL'lik 10 bine yakın hayvan işletmesinin su tüketim bedellerinin yarısını Büyükşehir Belediyesi olarak karşıladık. Hayvancılığı desteklemek amacıyla hayvancılıkla uğraşanların tahakkuk eden su faturalarının yüzde 50'sinin yanı sıra üniversitelerin lisans, ön lisans bölümlerinde örgün öğrenim gören öğrencilerin ikamet ettiği meskenlerin su bedelinin yarısı Kayseri Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanıyor. Son aldığımız kararla su fiyatlarını 1 yıl boyunca sabitleyerek hemşehrilerimizin yanında yer almaya devam ediyoruz. Yaklaşık olarak 600 milyon TL'lik öngörülen bir tutarı biz karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

"Halka hizmet, Hakka hizmet"

Büyükkılıç, 'Halka Hizmet, Hakka Hizmet' anlayışının olmazsa olmaz olduğunu, 16 ilçe belediye başkanı ile el ele, gönül gönüle verdiklerini vurgulayarak, "Her bir noktada çalışmamız var, her bir noktada gayretimiz var, taşını elin altına koyan anlayış var. Uyum kültürü içerisinde çalışıyoruz. İyi bir noktadayız, yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan anlayış ile yola devam diyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi, su tüketim tarifesini 1 yıl boyunca sabitledi - Son Dakika


10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:35
Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında 'acil durum' ilan edecek Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
10:10
Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59
Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55
Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39
Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18
Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı

Son Dakika
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:35 Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
10:10 Apandis kanseriyle mücadele eden oyuncu Adan Canto, 42 yaşında hayatını kaybetti
09:59 Kasım ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 9 oldu
09:55 Metrobüs durağında insan seli! Yağmurun altında dakikalarca beklediler
09:39 Ekvador'da kaos tırmanıyor! Bazukayı kapan sokağa indi, polis çete üyelerinin peşine düştü
09:18 Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan pavyon dansının mimarı ortaya çıktı
09:02 1999 depremi sonrası kaybolan çocuklar ABD'ye mi kaçırıldı? Epstein davasıyla ilgili korkunç iddia
08:42 Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 11:24:30. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, su tüketim tarifesini 1 yıl boyunca sabitledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement