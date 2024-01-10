Kayseri Büyükşehir Belediyesi, su tüketim tarifesini 1 yıl boyunca sabitledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, su tüketim tarifesinin 1 yıl boyunca sabit kalmasına yönelik aldıkları kararın KASKİ açısından maliyetinin 600 milyon TL'yi bulmasının öngörüldüğünü belirterek, Büyükşehir olarak her zaman vatandaşların lehine hareket etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, ayrıca hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ve üniversite öğrencilerinin su faturalarının da yarısını ödediklerini hatırlattı.

Hayata geçirdiği yatırım ve projelerle kent merkezi ve kırsalda adeta Kayserililerin gönüllerine dokunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin bir cazibe merkezi olduğunu belirterek "Kayseri, merkeziyle, taşrasıyla ihya ve imar olması için gece gündüz demeden ibadet aşkıyla çalıştığımız bir şehirdir. Halkla iç içe olarak, onları dinleyerek, sorunlarını gidermeye çalışarak, tüm ilçelerimizi bağrımıza basarak ve 16 ilçemizle el ele vererek bu şehri geleceğe taşıma yönünde gayret gösteriyoruz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, il genelinde 1 yıl boyunca su tüketim bedellerini sabitleme kararı aldıklarını ifade eden Büyükkılıç, "Sadece '2024 yılında suyu sabitliyoruz' cümlesi 600 milyon TL. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla insanlarımızın taleplerine, beklentilerine cevap vermek adına çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ve üniversite öğrencilerinin su faturalarının da yarısını ödediklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Ayrıca, yaklaşık 11 milyon TL'lik 10 bine yakın hayvan işletmesinin su tüketim bedellerinin yarısını Büyükşehir Belediyesi olarak karşıladık. Hayvancılığı desteklemek amacıyla hayvancılıkla uğraşanların tahakkuk eden su faturalarının yüzde 50'sinin yanı sıra üniversitelerin lisans, ön lisans bölümlerinde örgün öğrenim gören öğrencilerin ikamet ettiği meskenlerin su bedelinin yarısı Kayseri Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanıyor. Son aldığımız kararla su fiyatlarını 1 yıl boyunca sabitleyerek hemşehrilerimizin yanında yer almaya devam ediyoruz. Yaklaşık olarak 600 milyon TL'lik öngörülen bir tutarı biz karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

"Halka hizmet, Hakka hizmet"

Büyükkılıç, 'Halka Hizmet, Hakka Hizmet' anlayışının olmazsa olmaz olduğunu, 16 ilçe belediye başkanı ile el ele, gönül gönüle verdiklerini vurgulayarak, "Her bir noktada çalışmamız var, her bir noktada gayretimiz var, taşını elin altına koyan anlayış var. Uyum kültürü içerisinde çalışıyoruz. İyi bir noktadayız, yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan anlayış ile yola devam diyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ