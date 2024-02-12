Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısında Su Faturalarına Yüzde 20 İndirim Kararı Verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 115 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, su faturalarına yüzde 20 indirim kararı verildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Mecliste 54 asıl, 61 ek olmak üzere toplam 115 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.
İl Sağlık Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi'nden evde sağlık hizmetleri iş birliği
Meclis üyeleri, evde sağlık hizmetlerinin etkin ve kesintisiz sürdürülebilmesi için 3 adet aracın tahsis edilmesi amacıyla Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği bir kişiye yetki verilmesi talebini görüştü.
Büyükkılıç, talep ile ilgili yaptığı açıklamada, "İl Sağlık Müdürlüğümüz ile iş birliği halinde evde sağlık hizmetlerine destek oluyoruz. 3 aracımız ayrıca hizmet veriyor. Bunun devamı yönünde bir protokol yetkisi istiyoruz" dedi. Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.
Develi Belediyespor Voleybol Takımı'na 2 milyon 500 bin TL'lik destek
Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Ligi'nde mücadele eden Develi Belediyespor Voleybol Kulübü'nün nakdi yardım talebini de görüşen meclis, 2 milyon 500 bin TL'lik destek verilmesi kararını aldı.
Suya yüzde 20 indirim kararı alındı
Mecliste 115'nci maddede su faturalarına yüzde 20 indirim talebi görüşülürken, Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Geçen ay malumunuz su fiyatları ile sabitleme yapmıştık. Kamuoyunda ister istemez beklenti oluşuyor. Elektrik ve doğalgaz konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın sübvanse yaklaşımı içerisinde desteği söz konusudur. Gönül ister ki bedava verelim. Sabitlemeyle 600 milyon TL gitti, şimdi de yüzde 20 indirim yapalım diyoruz. Enflasyonla mücadeleye destek olalım. Bu konuda da bir 500 milyon TL gitmiş oluyor. İnsanların yatırım beklentisini de göz ardı edemeyiz. Bu süreç içerisinde fedakarlık yapıyoruz, aynı zamanda GES, RES yatırımlarını sürdürüyoruz. Kendi kendine yeten kurumlar haline gelmesi yönünde irade gösteriyoruz. Yüksek müsaadenizle yüzde 20 indirim yapalım. Şubat ayının 1'inden itibaren ödenecek olan su faturalarının 2024 yılının sonuna kadar yüzde 20 indirimli olmasını ifade ediyorum. Kayseri önceden 30 büyükşehir içerisinde su fiyatı sıralamasında 15'inci sıradaydı, bu indirimle 22'inci sıraya düşmüş oldu. Suyun metreküpü 17,48 TL'ye inmiş oluyor."
Başkan Büyükkılıç, meclis üyelerine teşekkür ederek, "Şehir hepimizin, yapmış olduğumuz meclis ile ilgili özellikle teşekkür ediyorum. Katkınıza, iyi niyetinize, süreç boyunca böyle oldu. Yapılacak çalışmanın hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.
Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ
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