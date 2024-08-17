Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Buz Pateni Pisti, sıcak yaz günlerinde yoğun ilgi görüyor

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Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Buz Pateni Pisti, sıcak yaz günlerinde yoğun ilgi görüyor. Kayserililer, Spor A.Ş. tarafından işletilen tesiste hem serinliyor hem de spor yapıyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, '2024 Yılı Avrupa Spor Şehri' ünvanını alan Kayseri, sporun her türlü branşına yönelik hizmetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından işletilen Buz Pateni Pisti, sıcak yaz günlerinde Kayserililerin en çok tercih ettiği spor aktivitesi olarak dikkat çekiyor.

Şehir merkezine 9 kilometre uzaklığı olan, raylı sistem, otobüs gibi toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanabilen bu özel tesis, giriş ve asma kat olmak üzere iki kattan oluşuyor.

Pist, eğitim, eğlence ve spor amaçlı haftanın her günü 08.00-22.00 saatleri arası hizmet veriyor.

Yıl boyunca faaliyetlerine devam tesislerden biri olan Buz Pateni Pisti, 40 dakikalık buz pateni kullanımı, buz pateni özel ders, buz pateni aylık üyelik paketleri, Spor Okulu ve Yetişkin Buz Pateni Kursu gibi hizmet alanları sunuyor.

Öte yandan Kayserililer, bu sıcak yaz günlerinde hem serinledikleri hem de spor yaptıkları Buz Pateni Pisti'nden çok memnun olduklarını belirterek, bu hizmetlerden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Spor A.Ş. ekibine teşekkürlerini ilettiler. - KAYSERİ