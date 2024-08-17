Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Buz Pateni Pisti, sıcak yaz günlerinde yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Buz Pateni Pisti, sıcak yaz günlerinde yoğun ilgi görüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Buz Pateni Pisti, sıcak yaz günlerinde yoğun ilgi görüyor

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, '2024 Yılı Avrupa Spor Şehri' ünvanını alan Kayseri, sporun her türlü branşına yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından işletilen Buz Pateni Pisti, sıcak yaz günlerinde Kayserililerin en çok tercih ettiği spor aktivitesi olarak dikkat çekiyor.

17.08.2024 12:07  Güncelleme: 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Buz Pateni Pisti, sıcak yaz günlerinde yoğun ilgi görüyor. Kayserililer, Spor A.Ş. tarafından işletilen tesiste hem serinliyor hem de spor yapıyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, '2024 Yılı Avrupa Spor Şehri' ünvanını alan Kayseri, sporun her türlü branşına yönelik hizmetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından işletilen Buz Pateni Pisti, sıcak yaz günlerinde Kayserililerin en çok tercih ettiği spor aktivitesi olarak dikkat çekiyor.

Şehir merkezine 9 kilometre uzaklığı olan, raylı sistem, otobüs gibi toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanabilen bu özel tesis, giriş ve asma kat olmak üzere iki kattan oluşuyor.

Pist, eğitim, eğlence ve spor amaçlı haftanın her günü 08.00-22.00 saatleri arası hizmet veriyor.

Yıl boyunca faaliyetlerine devam tesislerden biri olan Buz Pateni Pisti, 40 dakikalık buz pateni kullanımı, buz pateni özel ders, buz pateni aylık üyelik paketleri, Spor Okulu ve Yetişkin Buz Pateni Kursu gibi hizmet alanları sunuyor.

Öte yandan Kayserililer, bu sıcak yaz günlerinde hem serinledikleri hem de spor yaptıkları Buz Pateni Pisti'nden çok memnun olduklarını belirterek, bu hizmetlerden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Spor A.Ş. ekibine teşekkürlerini ilettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Spor, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Buz Pateni Pisti, sıcak yaz günlerinde yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:49 YRP’den, AK Parti’ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin YRP'den, AK Parti'ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin
10:10 Orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı: 72 yangından 69’u kontrol altında Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: 72 yangından 69'u kontrol altında
08:44 Bu nasıl sorumsuzluk İzmir’i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu Bu nasıl sorumsuzluk! İzmir'i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu
07:29 Cenaze yolunda kaza 4 kişi feci şekilde can verdi Cenaze yolunda kaza! 4 kişi feci şekilde can verdi
20:55 İzmir alev alev Ekiplerin evlere kadar ulaşan alevlerle mücadelesi devam ediyor İzmir alev alev! Ekiplerin evlere kadar ulaşan alevlerle mücadelesi devam ediyor
16:53 Mourinho’dan Ferdi ve Fred kararı Fenerbahçe’nin Göztepe maçı kadrosu belli oldu Mourinho'dan Ferdi ve Fred kararı! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosu belli oldu
16:12 Avrupa kupalarında play-off karşılaşmaları oynayacak temsilcilerimizin Süper Lig’deki 3. hafta maçları ertelendi Avrupa kupalarında play-off karşılaşmaları oynayacak temsilcilerimizin Süper Lig'deki 3. hafta maçları ertelendi
16:11 Ercan Ertan: Tiyatroların niteliği düşüyor, seyirci uzaklaşıyor Ercan Ertan: Tiyatroların niteliği düşüyor, seyirci uzaklaşıyor
16:07 İstismar etmek istediği inek tarafından boynuzlanan çıplak adam, ağır yaralandı İstismar etmek istediği inek tarafından boynuzlanan çıplak adam, ağır yaralandı
15:54 Meclis’teki Can Atalay oturumundaki yumruklu kavgaya CHP lideri Özel’den ilk açıklama: İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim Meclis'teki Can Atalay oturumundaki yumruklu kavgaya CHP lideri Özel'den ilk açıklama: İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim
15:48 Olaylı derbinin soruşturması tamamlandı Fenerbahçeli 2 futbolcunun hapsi istendi Olaylı derbinin soruşturması tamamlandı! Fenerbahçeli 2 futbolcunun hapsi istendi
15:42 Wilfried Zaha’nın Galatasaray’dan ayrılmasına imkan yok İşte sebebi Wilfried Zaha'nın Galatasaray'dan ayrılmasına imkan yok! İşte sebebi
15:31 Alpay Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumrukladığı anın en net görüntüsü Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumrukladığı anın en net görüntüsü
15:04 TBMM’de utandıran görüntüler Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı TBMM'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı
15:00 Sınavda kopya çekerken yakalanan öğrenci 17. kattan atlayarak intihar etti Sınavda kopya çekerken yakalanan öğrenci 17. kattan atlayarak intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 12:47:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Buz Pateni Pisti, sıcak yaz günlerinde yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement