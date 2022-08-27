Kayseri Büyükşehir Belediyesinden kendine zarar veren şahıs ile ilgili açıklama - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesinden kendine zarar veren şahıs ile ilgili açıklama

27.08.2022 20:41
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden kendine zarar veren şahıs ile ilgili açıklama

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kendine zarar veren şahısla ilgili yapılan açıklamada, "33 yaşındaki vatandaşımız bu olayı tıbbi desteğe ihtiyaç duyduğu rahatsızlığından kaynaklı bir kriz anında gerçekleştirmiştir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kendine zarar veren şahısla ilgili yapılan açıklamada, "33 yaşındaki vatandaşımız bu olayı tıbbi desteğe ihtiyaç duyduğu rahatsızlığından kaynaklı bir kriz anında gerçekleştirmiştir. İlgili vatandaşımız, ailesi ile birlikte Valiliğimiz, Büyükşehir ve Melikgazi Belediyelerimizin desteğini almaktadır, almaya da devam edecektir" denildi.

Dün meydana gelen olayda Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeli önünde bir kişi, cam parçasıyla kendine zarar vermiş ve polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmişti. Olayın ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; sosyal medyada konunun çarpıtılarak gündemde tutulmaya çalışıldığı belirtilerek; "Sosyal medyada çarpıtılarak gündeme getirilen ve siyasi rant uğruna bir vatandaşımızın kişilik haklarını da rencide edecek şekilde sorumsuzca gündemde tutulmaya çalışılan talihsiz olayla ilgili doğru bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Öncelikle bilinmelidir ki; tüm bilgileri devlet tarafında saklı ve geçmişten beri devletin yardımı ve korumasında tutulan 33 yaşındaki vatandaşımız bu olayı tıbbi desteğe ihtiyaç duyduğu rahatsızlığından kaynaklı bir kriz anında gerçekleştirmiştir. İlgili vatandaşımız, ailesi ile birlikte Valiliğimiz, Büyükşehir ve Melikgazi Belediyelerimizin desteğini almaktadır, almaya da devam edecektir. 3 evladıyla birlikte sağlıklı bir ömür sürmesini dilediğimiz ve aile hukukunu önemseyerek detaylarını paylaşamadığımız vatandaşımızın tıbbi tedavisi ile de yakından ilgilenilmektedir. Olayı farklı mecralara saptırma gayretinde olanların da vatandaşımızın eşi ve 3 çocuğuyla birlikte huzurlu bir hayat sürmesini temenni edeceklerine inancımız tamdır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Meydanı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesinden kendine zarar veren şahıs ile ilgili açıklama - Son Dakika

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