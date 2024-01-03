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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tomarza ilçesinde 5,5 km yol ağında 8.500 ton sıcak asfalt çalışması yaptı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tomarza ilçesinde 5,5 km yol ağında 8.500 ton sıcak asfalt çalışması yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarza ilçe merkezinde 15 milyon TL maliyetle toplam 5,5 kilometre uzunluğundaki yol ağında 8 bin 500 ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışma ile ilçe yollarının konforu ve güvenliği artırılmış, ulaşım daha güvenli hale getirilmiştir.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tomarza ilçesinde 5,5 km yol ağında 8.500 ton sıcak asfalt çalışması yaptı
03.01.2024 - 11:13,
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarza ilçe merkezide 15 milyon TL maliyetle toplam 5,5 kilometre uzunluğundaki yol ağında 8 bin 500 ton sıcak asfalt çalışması yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde ulaşım konforunu artıracak ve sürücülere daha güvenli ulaşım imkanı tanıyacak yatırımlarını sürdürüyor. Kayseri'nin merkezi ve 16 ilçesinde birçok ulaşım yatırımına imza atan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, ilçe yollarını da daha konforlu ve daha güvenli hale getiriyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Tomarza ilçe merkez mahallelerinde altyapı yenilemesinden kaynaklı bozulan yol tabakaları sökülerek, yerine sıcak asfalt çalışması yapıldı. Tomarza ilçesinde toplam 5,5 kilometre uzunluğunda yol ağında yapılan çalışmada 8 bin 500 ton sıcak asfalt kullanıldı.

İlçede yapılan çalışmanın yatırım bedeli 15 milyon TL'yi bulurken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilçe yollarında konfor ve güvenliğin arttırılması ve ulaşımın daha güvenli hale gelmesi için yol çalışmalarını tüm hızıyla sürdürecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tomarza ilçesinde 5,5 km yol ağında 8.500 ton sıcak asfalt çalışması yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tomarza ilçesinde 5,5 km yol ağında 8.500 ton sıcak asfalt çalışması yaptı - Son Dakika
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