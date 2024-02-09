Kayseri Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Konseri Düzenliyor - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Konseri Düzenliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Konseri Düzenliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Şef Mustafa Uyan ile birlikte Türk Sanat Müziği Kent Korosu Konseri düzenliyor. Konser, 10 Şubat Cumartesi günü saat 19.30'da İl Kültür Müdürlüğü Salonu'nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

09.02.2024 15:02  Güncelleme: 15:06
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 Şubat Cumartesi Günü saat 19.30'da Şef Mustafa Uyan ile birlikte Türk Sanat Müziği Kent Korosu Konseri düzenlenecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın kültür sanat alanında yaptığı yatırımlar ve hayata geçirdiği projelerle açık hava müzesi konumunda olan Kayseri'yi kültür sanatın merkezi yapma gayretleri sürüyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi kentte yerel yönetim hizmetlerini tek tek gerçekleştirirken, diğer yandan sosyal hayata renk katan birçok etkinliği Kayserililerle buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür sanat etkinlikleri kapsamında 10 Şubat Cumartesi Günü saat 19.30'da İl Kültür Müdürlüğü Salonu'nda Şef Mustafa Uyan ile birlikte Türk Sanat Müziği Kent Korosu Konseri ücretsiz olarak düzenlenecek.

Şef Mustafa Uyan ile birlikte Türk Sanat Müziği Kent Korosu konserinde birbirinden güzel eserler seslendirilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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